21 إصابة بتدهور باص عمومي في جرش

جرش 5 كانون الثاني(بترا) – أصيب اليوم الجمعه 21 شخصاً بحادث تدهور حافلة/ باص عمومي على مثلث بليلا في محافظة جرش . وقال مدير مستشفى جرش الحكومي الدكتور صادق العتوم لوكالة الانباء الاردنية "بترا" انه تم اسعاف المصابين من قبل كوادر الدفاع المدني لقسم الطوارئ في المستشفى واجراء اللازم لهم من فحوصات ومعالجات مبيناً ان حالتهم ما بين جيدة ومتوسطة . --(بترا) ع.ف/ح أ 05/01/2024 18:36:23

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