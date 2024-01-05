21 إصابة بتدهور باص عمومي في جرش

21 إصابة بتدهور باص عمومي في جرش
التاريخ
1/5/2024 2:22:04 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
جرش 5 كانون الثاني(بترا) – أصيب اليوم الجمعه 21 شخصاً بحادث تدهور حافلة/ باص عمومي على مثلث بليلا في محافظة جرش .
وقال مدير مستشفى جرش الحكومي الدكتور صادق العتوم لوكالة الانباء الاردنية "بترا" انه تم اسعاف المصابين من قبل كوادر الدفاع المدني لقسم الطوارئ في المستشفى واجراء اللازم لهم من فحوصات ومعالجات مبيناً ان حالتهم ما بين جيدة ومتوسطة .
--(بترا)
ع.ف/ح أ
05/01/2024 18:36:23
MENAFN05012024000117011021ID1107689067
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