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حصيلة الشهداء الصحافيين ترتفع إلى 107 منذ بدء الحرب على غزة

1/5/2024 2:22:03 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 5 كانون الثاني (بترا)- قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إن حصيلة الشهداء الصحافيين ارتفعت إلى 107 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول.
واستشهد اليوم الجمعة الصحافي أكرم الشافعي بعد أكثر من شهرين من إصابته بقصف إسرائيلي في مدينة غزة.
--(بترا)
أ ش/م ق/أس
05/01/2024 17:57:42

MENAFN05012024000117011021ID1107689066

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