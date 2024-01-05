غوشة رئيسا لمجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 كانون الثاني (بترا)- أعلن رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة لجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، الدكتور شادي البخيت في اجتماع الهيئة العامة الأول لعام 2024، الذي عقد اليوم الجمعة، فوز ماجد غوشة رئيسا لمجلس إدارة الجمعية بالتزكية في انتخابات الدورة السادسة عشرة لهيئة إدارة الجمعية .

وبحسب النتائج، فقد فاز المهندس نائل العبد اللات نائبا للرئيس، كما أعلن عن فوز أعضاء المجلس في عمان المركز الرئيسي للجمعية، وهم المهندس علي الوحش وسلطان حسان وعبد الحافظ النعيمات والمهندس زيد التميمي، والمهندس عبدالله العساف، وفوز المهندس عودة عوض الغويري عضو كوتا فرع الزرقاء ومحمد البطاينة عضو كوتا فرع أربد .

وأكد غوشة عزم مجلس الإدارة على السير للنهوض بمسؤولياته تجاه الوطن بشراكة فاعلة وجهود مخلصة تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني وتحفز المستثمرين في قطاع الإسكان للمزيد من الاستثمارات التي تساهم بتشغيل أبناء الوطن وتزيد نسبة النمو الاقتصادي.

ونوه إلى أن فوز أعضاء مجلس الإدارة الجديد بالانتخابات بالتزكية، يضع الهيئة الإدارية أمام مسؤولية مضاعفة تجاه أعضاء الهيئة العامة، لتلبية احتياجاتهم والتطلع إلى الآفاق التي تأمل الجمعية الوصول إليها لتحقيق أهدافها والاستمرار بعزم وإصرار على أداء رسالة الجمعية في رعاية المستثمرين قي قطاع الإسكان والإرتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها لأعضاء الهيئة العامة، والبناء على إنجاز المجالس الإدارية المتعاقبة منذ تاريخ تأسيسها عام 1988.

--(بترا)

رش/م ق/أس

05/01/2024 17:43:43