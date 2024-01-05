غوشة رئيسا لمجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 كانون الثاني (بترا)- أعلن رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة لجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، الدكتور شادي البخيت في اجتماع الهيئة العامة الأول لعام 2024، الذي عقد اليوم الجمعة، فوز ماجد غوشة رئيسا لمجلس إدارة الجمعية بالتزكية في انتخابات الدورة السادسة عشرة لهيئة إدارة الجمعية .
وبحسب النتائج، فقد فاز المهندس نائل العبد اللات نائبا للرئيس، كما أعلن عن فوز أعضاء المجلس في عمان المركز الرئيسي للجمعية، وهم المهندس علي الوحش وسلطان حسان وعبد الحافظ النعيمات والمهندس زيد التميمي، والمهندس عبدالله العساف، وفوز المهندس عودة عوض الغويري عضو كوتا فرع الزرقاء ومحمد البطاينة عضو كوتا فرع أربد .
وأكد غوشة عزم مجلس الإدارة على السير للنهوض بمسؤولياته تجاه الوطن بشراكة فاعلة وجهود مخلصة تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني وتحفز المستثمرين في قطاع الإسكان للمزيد من الاستثمارات التي تساهم بتشغيل أبناء الوطن وتزيد نسبة النمو الاقتصادي.
ونوه إلى أن فوز أعضاء مجلس الإدارة الجديد بالانتخابات بالتزكية، يضع الهيئة الإدارية أمام مسؤولية مضاعفة تجاه أعضاء الهيئة العامة، لتلبية احتياجاتهم والتطلع إلى الآفاق التي تأمل الجمعية الوصول إليها لتحقيق أهدافها والاستمرار بعزم وإصرار على أداء رسالة الجمعية في رعاية المستثمرين قي قطاع الإسكان والإرتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها لأعضاء الهيئة العامة، والبناء على إنجاز المجالس الإدارية المتعاقبة منذ تاريخ تأسيسها عام 1988.
--(بترا)
رش/م ق/أس
05/01/2024 17:43:43
MENAFN05012024000117011021ID1107689064
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