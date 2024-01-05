مسيرات حاشدة دعما لصمود الفلسطينيين ورفضا للعدوان الإسرائيلي عليهم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان، محافظات 5 كانون الثاني (بترا)- شهدت العاصمة عمان وعدة مدن في مختلف محافظات المملكة، مسيرات ووقفات حاشدة عقب صلاة الجمعة دعماً لصمود الأهل بغزة في مواجهة ما يتعرضون له من عدوان غاشم وحرب إبادة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وانطلقت بعد صلاة الجمعة اليوم من أمام المسجد الحسيني بوسط البلد مسيرة تضامنية دعماً وإسناداً للأهل في قطاع غزة ضد العدوان الغاشم والمتواصل الذي راح ضحيته الالآف من الشهداء، منذ بداية العدوان على مدينة غزة ومحيطها.

واستنكر المشاركون الصمت الدولي الذي يتجاهل المذابح والمجازر المتواصلة التي ترتكبها آلة القتل والتدمير والتهجير الإسرائيلي بشتى صنوفها ضد الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة، مؤكدين أهمية مساندة الدول العربية وكل الشعوب وقياداتها السياسية للفلسطينيين وحقهم المشروع والضغط على إسرائيل لوقف حربها على غزة.

وعقب صلاة الجمعة، انطلقت من أمام مسجد الطفيلة الكبير مسيرة تضامنية مع الأهل في قطاع غزة، ندد المشاركون فيها بالعدوان البربري الغاشم على غزة، واستنكروا جرائم القتل والتدمير والتشريد الذي يمارسه الاحتلال بحق الأهل هناك، وعبروا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، ضد جرائم الاحتلال بحق المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء في قطاع غزة.

وفي نهاية المسيره التي جابت شوارع مدينة الطفيلة، عبر المشاركون في مهرجان خطابي عن دعمهم لقطاع غزة والمقاومة الفلسطينية الباسلة، التي تقود معركة التحرير والتحرر والوقوف ضد سياسة الإجرام الإسرائيلي من قصف للمدارس والمساجد والكنائس واستهداف الأطفال والنساء والشيوخ والصحفيين وذويهم، وأكدوا الوقوف صفاً واحدا دعماً للأشقاء الفلسطينيين لنيل حقهم التاريخي باقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس .

كما نظمت الفعاليات الشعبية والحزبية والنقابية في محافظة العقبة بعد صلاة الجمعة، وقفة تضامنية تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على القطاع .

وطالب المشاركون الدول العربية بإتخاذ موقف موحد وقطع العلاقات مع إسرائيل والغاء جميع الاتفاقيات الموقعة معه بالإضافة لمقاطعة الدول التي تدعم إسرائيل.

وثمنوا التناغم الأردني بين الموقف الرسمي والشعبي تجاه الأهل في قطاع غزة وايصال المساعدات إلى غزة براً وجواً بتوجيهات من القيادة الهاشمية الحكيمة التي كانت وما زالت الداعم الأول للشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة .

ونددت مسيرة حاشدة شاركت فيها فاعليات شعبية وحزبية ونقابية وشبابية، انطلقت بعد صلاة الجمعة من مسجد الهاشمي بمدينة إربد بالعدوان الوحشي الذي تستمر قوات الاحتلال الاسرائيلي بشنه على قطاع غزة.

ورفع المشاركون في المسيرة شعارات حيت صمود الشعب الفلسطيني أمام العدوان الوحشي وجرائم قوات الاحتلال.

وطالب المشاركون بمحاكمة اسرائيل وكل من ساندها كمجرمي حرب لخرقهم القوانين والمواثيق الدولية التي تحرم قتل المدنيين والاعتداء على المستشفيات ودور العبادة والمنظمات الإنسانية والإغاثية، وحيا المشاركون الصمود الأسطوري للأهل في غزة أمام العدوان الغاشم ودعوا أحرار العالم إلى الوقوف بجانبها لردع غلو قوات الاحتلال، واعتبروا أن ما قامت به بهذه الوحشية واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً جريمة حرب وإبادة بشرية .

وثمنوا موقف الأردن الشجاع والصلب الذي عبر عنه جلالة الملك عبدالله الثاني في أكثر من مناسبة ومواقفه المستمرة وجهوده المكثفة بدعم الشعب الفلسطيني ووقف العدوان على غزة وتأمين المساعدات الفورية والعاجلة للقطاع، داعين الدول العربية والاسلامية والمجتمع الدولي إلى الإسهام بكسر الحصار الظالم على غزة والاسراع بتقديم المساعدات العاجلة للقطاع.

واشادوا بتلاحم الأردن قيادة وشعباً إزاء العدوان البربري الذي تعرضت له غزة وتماسك الجبهة الداخلية وتوجيه البوصلة دائماً باتجاه فلسطين والقدس وانتقدوا صمت العالم الذي يقف موقف المتفرج أو الداعم لاسرائيل في عدوانها الهمجي، وهي تقتل الأطفال والنساء والشيوخ وتهدم المنازل فوق رؤوس ساكينها العزل كما تقصف المستشفيات والمدارس ودور العبادة ومقرات الإغاثة والإسعاف والدفاع المدني دون أي إكتراث بقيم الإنسانية.

ونظمت الفعاليات الشعبية في معان اليوم الجمعة أمام مسجد الشريف الحسين بن علي وقفة تضامنية مع أهالي غزة في مواجهتهم للعدوان الإسرائيلي وجرائمه.

وهتف المشاركون بعبارات تندد وتستنكر كافة الأعمال العدوانية والجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء غزة، كما استنكروا صمت المجتمع الدولي عن تلك الجرائم التي طالت قطاع غزة وتسببت باستشهاد آلاف المدنيين وتدمير البنية التحتية وتهجير السكان.

وعبر المتحدثون في الوقفة عن اعتزازهم بصمود أبناء غزة في وجه العدوان الإسرائيلي، وثباتهم على أرضهم، مشددين على رفض كل أعمال القتل والتدمير والتهجير بحق الفلسطينيين، كما طالبوا المجتمع الدولي بوقف الحرب وتأمين المساعدات اللازمة للمنكوبين والمحاصرين في غزة.

--(بترا)

م ق/س.م/ا م/م.ق/ص أ/م ق/أس

05/01/2024 17:20:14