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الصومال تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية

1/5/2024 2:21:59 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 5 كانون الثاني (بترا)- تقدمت الصومال، بطلب إلى الجامعة العربية لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب لبحث تداعيات إبرام مذكرة تفاهم بشكل غير قانوني موقع بين إثيوبيا، وإقليم أرض الصومال.
وأعلن سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية إلياس شيخ عمر أبو بكر، أن المذكرة تمنح استغلال 20 كيلومترًا شمال غرب الصومال في البحر الأحمر.
وأكد إلياس ضرورة اتخاذ موقف عربي موحد للرد على الانتهاك الصارخ الذي قامت به إثيوبيا ضد سيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية.
وشدّد مندوب الصومال بالجامعة العربية على موقف بلاده الرافض لتلك الخطوة واعتبرها عملا عدوانيا يهدد حسن الجوار والتعايش السلمي والاستقرار في المنطقة التي كانت تئن من وطأة نزاعات وتوترات مختلفة.
كما نوه إلى أن تلك الإجراءات الأحادية الجانب من قبل إثيوبيا تشكل تهديدا للأمن القومي العربي والملاحة في البحر الأحمر، وهي محاولة تهدف للنيل من سيادة واستقلال ووحدة جمهورية الصومال الفيدرالية.
وأكد مندوب الصومال بالجامعة العربية، أهمية الالتزام بقواعد حسن الجوار من أجل تعزيز السلام والأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، مؤكدا أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها إثيوبيا تمثل انتهاكا صارخا للسيادة الصومالية وتزيد من تأجيج الأوضاع بالمنطقة. وحذّر من خطورة وتداعيات هذه الخطوة وانعكاساتها.
--(بترا)
ن ا/م د/أس
05/01/2024 17:11:27

MENAFN05012024000117011021ID1107689062

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