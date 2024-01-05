مذكرة تفاهم بين المنتدى الاقتصادي الأردني والجامعة الأردنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 كانون الثاني (بترا)- وقع المنتدى الاقتصادي الأردني مع الجامعة الأردنية مذكرة تفاهم بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون المستقبلي، وتفعيل الشراكة بين القطاع الأكاديمي والقطاعين العام والخاص.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدها المنتدى ضمن الصالون الاقتصادي، أخيرًا، شارك فيها رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات، بحضور رئيس المنتدى الدكتور خير أبوصعيليك والعديد من الخبراء والمختصين والمهتمين في الشأن الاقتصادي والتعليمي.

وبحسب بيان صدر عن المنتدى، اليوم الجمعة، أعلن الدكتور عبيدات أن الجامعة تعتزم تنفيذ خطة تدريسية تقتضي تدريس الطلبة 36 ساعة ضمن مساقاتهم الدراسية، منها 9 ساعات لتدريس اللغة الإنجليزية حيث سيتم إبرام اتفاقية مع منهاج لشركة عالمية، و 9 ساعات لتدريس اللغة العربية و 9 ساعات مهارات حياتية.

وكشف عن إحراز الجامعة تقدمًا ملموسًا في المجال الأكاديمي والبحثي، حيث بلغ عدد الأبحاث المنشورة للجامعة أكثر من 30 ألف بحث، مما يشكل نسبة 26 % من إجمالي الأبحاث في المملكة.

وتطرق الدكتور عبيدات، إلى التحديات والتغيرات الجديدة التي تواجه الجامعات في الوقت الراهن، مؤكدًا أن دور الجامعة لم يعد مقتصرًا على منح الشهادات فحسب، بل تعداه ليشمل تلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل.

وأشار الدكتور عبيدات إلى الحاجة الماسة لإجراء حوار وطني شامل يحدد ما يريد المجتمع من الجامعات، وكيف يمكن للمؤسسات التعليمية أن تلبي هذه التوقعات.

وأكد الدور المهم الذي تلعبه الجامعة الأردنية في هذا السياق، مشيرًا إلى تقدمها الملحوظ في التصنيفات العالمية، حيث حققت المرتبة 498 عالميًا وفقًا لتصنيف QS.

وتحدث عن الجسر بين الجامعات والصناعة، مؤكدًا أنه يتعين على كلا الطرفين تحمل مسؤولية تقريباً وجهات النظر وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات الراهنة.

ونوه إلى أن هناك حاجة ملحة للتوسع في البحث العلمي وتشجيع الباحثين، مشيرًا إلى أن الجامعة الأردنية قد نشرت أكثر من 77 ألف بحث خلال العقد الماضي.

ولفت عبيدات الى أهمية البحث العلمي كأداة للتقدم والتطور، مشيرًا إلى أن الجامعة تضم نخبة من الباحثين المصنفين إذ إن 60 باحثا يصنفون ضمن أفضل 2% على مستوى العالم, مشيرا إلى الحاجة لتحفيزات أكبر من القطاع الخاص والصناعات لدعم البحث العلمي والابتكار.

وأكد أن الجامعة الأردنية ستظل رائدة في مجال الإنتاج العلمي، وأنها ملتزمة بالاستمرار في مسيرة التميز والابتكار، مؤكدًا أن التحديات الراهنة ستكون دافعًا لمزيد من العمل والتطور.

وفي سياق الاعتمادات الدولية، بين أن الجامعة تميزت بحصولها على 45 اعتمادًا دوليًا، ما يؤكد التزامها بالمعايير العالمية وجودة التعليم المقدم، وأنها أبرمت أكثر من 100 اتفاقية مع جامعات عالمية مرموقة، مما يعزز من مكانتها، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الأكاديمي والبحثي.

ومن الناحية المالية، أوضح الدكتور عبيدات أن 6 بالمئة من طلبة الجامعة الأردنية ضمن البرنامج الدولي يمولون 40% من موازنة الجامعة، مشيرًا إلى أن هذا يعكس الثقة الدولية في الجامعة وبرامجها.

وفي مجال الإنجازات الطلابية، أعلن أن 6 طلاب من الجامعة حصلوا على علامة 99% في امتحان الطب الأميركي، مع نسبة نجاح 100% لطلاب الجامعة الأردنيين في الامتحان ذاته.

وتطرق الدكتور عبيدات إلى العلاقة بين الجامعات والقطاع الخاص، مشيرًا إلى التحديات والضغوط المتزايدة على الجامعات لتكون محركات للنمو الاقتصادي.

وأكد أهمية بناء علاقة تعاونية مستدامة تعود بالنفع على الطرفين، وتسهم بتعزيز الابتكار, منوها أن هناك تحديًا يتمثل في الفجوة بين العرض والطلب، حيث تحتاج الشركات إلى خريجين مؤهلين وجاهزين للانخراط في العمل مباشرةً.

ودعا إلى ضرورة النظر إلى سوق العمل بمنظور عالمي والتركيز على جودة التعليم لضمان تخريج طلاب قادرين على المنافسة دوليًا, لافتا الى ضرورة الانتباه إلى التحديات الكبرى التي تواجه الجامعات والصناعة على حد سواء، مثل التغيير السريع في المعرفة، وارتفاع التكاليف، والضغوط التكنولوجية، والمنافسة العالمية.

وأكد التزام الجامعة الأردنية بمواجهة هذه التحديات والسعي نحو مستقبل أفضل من خلال الابتكار والتطوير المستمر.

وخلال الجلسة التي أدارها، نائب رئيس مجلس إدارة المنتدى مازن الحمود، تحدث الدكتور عبيدات عن الحاجة الماسة لتضافر الجهود والخبرات من كافة القطاعات لمواجهة التحديات الراهنة، مؤكدًا أن الرأي العلمي والبحث المعمق يجب أن يكونا في قلب أي عملية تطوير وتخطيط.

من جهته، أكد الدكتور أبوصعيليك أن الجامعة الأردنية، بفضل جهودها وإنجازاتها، تعد بمثابة بيت للعلم والمرجعية، وهي جاهزة لتكون شريكًا فعالًا ومؤثرًا في دعم التطور والنمو في مختلف القطاعات.

وشدد على أهمية تطوير العلاقات، وتبادل الخبرات، والاستماع إلى الطلاب والقطاع الخاص على حد سواء، لضمان تقديم تعليم ذي جودة عالية يلبي حاجات السوق والمجتمع.

--(بترا)

م ف/م د/أس

05/01/2024 16:59:40