تراجع الإسترليني مقابل الدولار وصعوده أمام اليورو

تراجع الإسترليني مقابل الدولار وصعوده أمام اليورو
التاريخ
1/5/2024 2:21:58 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 5 كانون الثاني (بترا)- تراجع الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، مقابل الدولار، فيما ارتفع إلى أعلى مستوى له في أسبوعين ونصف مقابل العملة الأوروبية الموحدة (يورو).
ووفق تقارير مراكز المال البريطانية، انخفض الإسترليني اليوم 13ر0 بالمائة مقابل الدولار ليصل عند 2665ر1 دولار، فيما ارتفع 14ر0 بالمائة ليصل إلى 1593ر1 يورو.
--(بترا)
ر ش/م د/أس
05/01/2024 16:47:52
MENAFN05012024000117011021ID1107689060
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.