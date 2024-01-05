تراجع الإسترليني مقابل الدولار وصعوده أمام اليورو

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 5 كانون الثاني (بترا)- تراجع الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، مقابل الدولار، فيما ارتفع إلى أعلى مستوى له في أسبوعين ونصف مقابل العملة الأوروبية الموحدة (يورو).

ووفق تقارير مراكز المال البريطانية، انخفض الإسترليني اليوم 13ر0 بالمائة مقابل الدولار ليصل عند 2665ر1 دولار، فيما ارتفع 14ر0 بالمائة ليصل إلى 1593ر1 يورو.

--(بترا)

ر ش/م د/أس

05/01/2024 16:47:52