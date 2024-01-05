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كلفة النقل البحري للشركات الأوروبية ترتفع بنسبة 100% عقب هجمات الحوثيين

1/5/2024 2:21:57 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 كانون الثاني (بترا)- كشفت أرقام نشرها مؤشر "واي سي آي" (WCI) المختص بالنقل البحري، عن ارتفاع تكلفة النقل البحري للشركات الأوروبية بنسبة 100% بسبب توتر الأوضاع في البحر الأحمر ونقل مسار السفن إلى رأس الرجاء الصالح.
ووفق الأرقام، وصلت عمليات مرور السفن حول رأس الرجاء الصالح في الأسبوع الماضي إلى 262 سفينة، أو 3.4 مليون حاوية، ما معدله 12 بالمئة من الأسطول العالمي، وفق ما نقلته شبكة يورونيوز الأوروبية اليوم الجمعة.
وتوقع خبراء اقتصاديون أن يطال ارتفاع الأسعار كل قطاع النقل البحري وليس فقط السفن التي تمر عبر البحر الأحمر.
وفي السياق عينه، أعلنت شركة الشحن البحري الدنماركية ميرسك في بيان اليوم الجمعة، أن جميع سفن الشركة التي كان من المقرر أن تعبر البحر الأحمر وخليج عدن ستتحول جنوبًا لتدور حول طريق رأس الرجاء الصالح في المستقبل القريب.
وقالت الشركة: "الوضع يتطور باستمرار وما زال هشًا جدًا، وجميع المعلومات المتوافرة تؤكد أن المخاطر الأمنية مازالت مرتفعة المستوى جدًا".
وأضافت الشركة قولها: "لذلك قررنا تحويل جميع سفن ميرسك التي كانت ستعبر البحر الأحمر وخليج عدن نحو الجنوب حول رأس الرجاء الصالح في المستقبل القريب".
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
05/01/2024 16:36:33

MENAFN05012024000117011021ID1107689059

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