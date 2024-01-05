ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 22600 شهيد و57910 مصابين

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 22600 شهيد و57910 مصابين
التاريخ
1/5/2024 2:21:56 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 5 كانون الثاني (بترا)- ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023، إلى 22600 شهيد و57910 مصابين، بينهم أكثر من 9730 طفلا و6830 إمرأة، بالإضافة إلى 7000 مفقود، بحسب ما أكّدت وزارة الصحة بغزة اليوم الجمعة.
وذكرت الوزارة في بيان أن "الاحتلال ارتكب 15 مجزرة، راح ضحيتها 162 شهيدا و296 مصابا، خلال 24 ساعةالماضية".
--(بترا)
أ ش/م د/أس
05/01/2024 16:17:12
MENAFN05012024000117011021ID1107689058
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