ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 22600 شهيد و57910 مصابين

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 5 كانون الثاني (بترا)- ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023، إلى 22600 شهيد و57910 مصابين، بينهم أكثر من 9730 طفلا و6830 إمرأة، بالإضافة إلى 7000 مفقود، بحسب ما أكّدت وزارة الصحة بغزة اليوم الجمعة.

وذكرت الوزارة في بيان أن "الاحتلال ارتكب 15 مجزرة، راح ضحيتها 162 شهيدا و296 مصابا، خلال 24 ساعةالماضية".

--(بترا)

أ ش/م د/أس

05/01/2024 16:17:12