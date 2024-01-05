لبنان يتقدم بشكوى لمجلس الأمن ضد إسرائيل

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 5 كانون الثاني (بترا)- قدم لبنان شكوى أمام مجلس الأمن الدولي عقب اعتداء إسرائيل على منطقة سكنية في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، قبل يومين، ما أدى إلى مقتل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، وعدد من مساعديه.

وتضمن نص الشكوى المرفوعة أن "الاعتداء يمثل الفصل الأكثر خطورة في مسلسل الاعتداءات حيث شكل تصعيدا هو الأول من نوعه منذ العام ألفين وستة، كونه قد طال هذه المرة منطقة سكنية شديدة الاكتظاظ في ضاحية العاصمة بيروت، وانتهاكا إسرائيليا سافرا لسيادة لبنان، وسلامة أراضيه، ومواطنيه، وحركة الطيران المدني، وهو أمر يدعو للقلق لأنه قد يؤدي إلى توسع رقعة الصراع وزعزعة الأمن والسلم الإقليميين".

وطلب لبنان مجددا من مجلس الأمن الدولي "إدانة هذا الاعتداء، والضغط على إسرائيل لوقف التصعيد، وإلى اتخاذ التدابير اللازمة كافة، لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيه وشعبه، وذلك للحيلولة بدون تفاقم الصراع وإقحام المنطقة بأسرها في حرب شاملة ومدمرة سيصعب احتواؤها".

ميدانيا، يسجل منذ صباح اليوم، قصف مدفعي إسرائيلي على بلدات العيشية والضهيرة وعلما الشعب وشيحين ومجدل زون ومنطقة المرج ورويسة في أطراف بلدة حولا جنوب لبنان.

--(بترا)

ف ج/م د/أس

05/01/2024 15:28:11