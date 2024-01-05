مؤشر الفاو لأسعار الأغذية يسجل انخفاضا في كانون الأول

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 كانون الثاني (بترا)- انخفض مؤشر أسعار السلع الغذائية في العالم في كانون الأول الفائت مقارنة بالشهر السابق، مع تسجيل أكبر انخفاض في أسعار عروض السكر الدولية، حسبما أفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لمجموعة من السلع الغذائية المتداولة عالميا، 118.5 نقاط في كانون الأول، بانخفاض نسبته 1.5 بالمئة عن مستواه المسجل في تشرين الثاني، و10.1 بالمئة عن مستواه المسجل في كانون الأول 2022.

وبالنسبة إلى عام 2023 ككل، سجل المؤشر انخفاضا بنسبة 13.7 بالمئة عن القيمة المتوسطة المسجلة في العام السابق، مع تسجيل ارتفاع في المؤشر الدولي لأسعار السكر فحسب، خلال هذه الفترة.

وارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب بنسبة 1.5 بالمئة عن مستواه المسجل في تشرين الثاني، حيث ارتفعت أسعار القمح والذرة والأرز والشعير، وبالنسبة إلى عام 2023 ككل، انخفض هذا المؤشر بنسبة 15.4 بالمئة عن المتوسط المسجل في عام 2022، مما يعكس إمدادات وفيرة في الأسواق العالمية، رغم أن مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأرز (وهو جزء من مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب) سجل ارتفاعا بنسبة 21 بالمئة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المخاوف بشأن تأثير ظاهرة النينيو على إنتاج الأرز وفرض قيود على التصدير من قبل الهند.

وعلى النقيض من ذلك، انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 1.4 بالمئة عن المستوى المسجل في نتشرين الثاني. وبالنسبة إلى عام 2023 ككل، سجل المؤشر انخفاضا بنسبة 32.7 بالمئة عن المستوى المسجل، العام الماضي.

وانخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر بنسبة 16.6 بالمئة عن مستواه المسجل في تشرين الثاني، مسجلا بذلك أدنى مستوى له خلال الأشهر التسعة الماضية، رغم أنه لا يزال مرتفعا بنسبة 14.9 بالمئة عن مستواه المسجل في كانون الأول 2022.

وانخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم بنسبة 1.0 بالمئة عن مستواه المسجل في تشرين الثاني، ليبلغ مستوى يقل بنسبة 1.8 بالمئة عما كان عليه في كانون الأول 2022 .

وخلافا لهذا الاتجاه، ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار منتجات الألبان بنسبة 1.6 بالمئة عن مستواه المسجل في تشرين الثاني، رغم أنه لا يزال منخفضا بنسبة 16.1 بالمئة عن قيمته المقابلة المسجلة في كانون الأول 2022.

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/أس

05/01/2024 14:57:25