جمعية عناية تحذر من تفاقم ظاهرة الكلاب الضالة جراء تأخير تخصيص مأوى لها

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 5 كانون الثاني (بترا)- عمر ضمرة - أبدت جمعية عناية للرفق بالحيوان والبيئة عن قلقها العميق جراء تأخير تخصيص قطعة أرض لتكون مأوى للكلاب الضالة، محذرة من أن ذلك يفاقم ظاهرة الكلاب الضالة، وله عواقب وخيمة تتجلى في نقلها للأمراض المعدية إلى الإنسان، خاصة داء السعار.

وقال رئيس الجمعية أحمد التميمي، في تصريح صحفي، إن خطة وضعت منذ عام تقريبا لإنهاء هذه الظاهرة المقلقة، معبرا عن أسفه لعدم تخصيص قطعة الأرض المطلوبة لتكون مأوى للكلاب الضالة، ما يتطلب دعم البلديات من خلال تخصيص ثلاثة عمال وآلية من كل بلدية لتشغيل المأوى.

وأوضح التميمي، أنه تم إطعام الكلاب الضالة نحو 1.8 مليون كغم من مخلفات المصانع الغذائية والمطاعم من خلال آليات خاصة بالجمعية، مشيرا إلى أن تلك المخلفات الغذائية كان يتم دفنها سابقا، فيما أصبحت اليوم إحدى الحلول الرئيسية لإنهاء ظاهرة الكلاب الضالة، وسحبها من المدن والتجمعات السكانية .

وأشار إلى الجهود السابقة، التي قادتها الجمعية بالتعاون مع محافظة الزرقاء وبعض البلديات، وأدت إلى نجاح مرحلتي توفير مخلفات الأغذية من المطاعم والمصانع لإطعام الكلاب الضالة وسحبها إلى خارج المدن السكنية، لافتا إلى أن هذه الجهود أسهمت في تراجع حالات العقر إلى صفر في بعض المناطق.

وبحسب التميمي، فإن الجمعية أدخلت فكرة نوعية وجديدة تتمثل في إعادة تأهيل الكلاب الضالة للإستفادة منها في مجالات متعددة، بما في ذلك استخدامها للحراسة، إذ أن هذه الخطوة تهدف إلى تحويل التحدي القائم إلى فرصة مفيدة، ليس فقط للحد من الكلاب الضالة ولكن أيضا لاستغلال قدراتها بشكل إيجابي.

--(بترا)

ع ض/م ق/أس

05/01/2024 14:38:41