تسارع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.9% خلال كانون الأول

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 كانون الثاني (بترا)- تسارع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال كانون الأول الماضي، لكن بأقل من توقعات المحللين.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) اليوم الجمعة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 2.9 بالمئة الشهر الماضي، مقابل 2.4 بالمئة في تشرين الثاني، ومقارنة بتوقعات بأن يسجل 3 بالمئة، وفق ما نقلته شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.

--(بترا)

رصد/ي أ/أس

05/01/2024 14:34:08