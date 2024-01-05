تسارع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.9% خلال كانون الأول

تسارع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.9% خلال كانون الأول
التاريخ
1/5/2024 2:21:50 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 كانون الثاني (بترا)- تسارع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال كانون الأول الماضي، لكن بأقل من توقعات المحللين.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) اليوم الجمعة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 2.9 بالمئة الشهر الماضي، مقابل 2.4 بالمئة في تشرين الثاني، ومقارنة بتوقعات بأن يسجل 3 بالمئة، وفق ما نقلته شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
05/01/2024 14:34:08
MENAFN05012024000117011021ID1107689054
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