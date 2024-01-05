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15 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم إجراءات الاحتلال

1/5/2024 2:21:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 5 كانون الثاني (بترا)- أدى نحو 15 ألف مصل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وقالت دائرة الأوقاف الاسلامية بالقدس لمراسل وكالة الأردنية (بترا) في رام الله، إنها قدرت عدد المصلين بنحو 15 الف أدوا صلاة الجمعة 13 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة بعد أن منعت وقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي الآلاف من المصلين في شوارع وأحياء القدس القديمة ومنعتهم من الوصول للأقصى لأداء صلاة الجمعة فيه.
--(بترا)
م . ف/أس
05/01/2024 14:05:07

MENAFN05012024000117011021ID1107689052

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