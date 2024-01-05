15 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم إجراءات الاحتلال

15 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم إجراءات الاحتلال
التاريخ
1/5/2024 2:21:47 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 5 كانون الثاني (بترا)- أدى نحو 15 ألف مصل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وقالت دائرة الأوقاف الاسلامية بالقدس لمراسل وكالة الأردنية (بترا) في رام الله، إنها قدرت عدد المصلين بنحو 15 الف أدوا صلاة الجمعة 13 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة بعد أن منعت وقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي الآلاف من المصلين في شوارع وأحياء القدس القديمة ومنعتهم من الوصول للأقصى لأداء صلاة الجمعة فيه.
--(بترا)
م . ف/أس
05/01/2024 14:05:07
MENAFN05012024000117011021ID1107689052
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