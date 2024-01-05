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استشهاد فلسطيني وإصابة 7 آخرين برصاص الاحتلال في بيت ريما شمال غرب رام الله

1/5/2024 2:21:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 5 كانون الثاني (بترا)- استشهد اليوم الجمعة، مواطن فلسطيني وأصيب 7 مواطنين آخرين بالرصاص الحي في بلدة بيت ريما شمال غرب مدينة رام الله، في كمين نصبه جنود الاحتلال الاسرائيلي.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، استشهاد الفتى أسيد طارق أنيس الريماوي (17 عاما) وهو طالب في الثانوية العامة، عقب إصابته برصاصة في الصدر، في حين أكدت مصادر في مستشفى سلفيت وصول 7 مصابين برصاص الاحتلال من بلدة بيت ريما، بينهم اثنين بجروح خطيرة.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة فجرا، وسيرت آلياتها ودورياتها الراجلة في عدة أحياء، وتمركزت في وسط البلدة وفي منطقة البلدية.
--(بترا)
م . ف/أس
05/01/2024 13:38:39

MENAFN05012024000117011021ID1107689051

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