استشهاد فلسطيني وإصابة 7 آخرين برصاص الاحتلال في بيت ريما شمال غرب رام الله

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 5 كانون الثاني (بترا)- استشهد اليوم الجمعة، مواطن فلسطيني وأصيب 7 مواطنين آخرين بالرصاص الحي في بلدة بيت ريما شمال غرب مدينة رام الله، في كمين نصبه جنود الاحتلال الاسرائيلي.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، استشهاد الفتى أسيد طارق أنيس الريماوي (17 عاما) وهو طالب في الثانوية العامة، عقب إصابته برصاصة في الصدر، في حين أكدت مصادر في مستشفى سلفيت وصول 7 مصابين برصاص الاحتلال من بلدة بيت ريما، بينهم اثنين بجروح خطيرة.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة فجرا، وسيرت آلياتها ودورياتها الراجلة في عدة أحياء، وتمركزت في وسط البلدة وفي منطقة البلدية.
--(بترا)
م . ف/أس
05/01/2024 13:38:39
MENAFN05012024000117011021ID1107689051
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