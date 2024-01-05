الجامعة العربية تطالب أميركا بالضغط على إسرائيل لوقف آلة الحرب في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 5 كانون الثاني (بترا)- طالبت الجامعة العربية الولايات المتحدة بما لها من ثقل بالضغط على إسرائيل لوقف آلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
جاء ذلك خلال استقبال أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أمس الخميس، عضوي لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ الأميركي السيناتور الديموقراطي "كريستوفر فان هولين" والسيناتور الديمقراطي "جيفري ميركلي" .
وأكد المتحدث باسم الأمين العام، جمال رشدي أن اللقاء تناول أخر مستجدات الوضع في قطاع غزة، حيث شدد الأمين العام على أهمية الاستمرار في الضغط من أجل توفير المساعدات الإنسانية بالكثافة المطلوبة ومن خلال ممرات إنسانية والمطالبة بوقف اطلاق نار كامل، مشيراً إلى أن الممارسات الإسرائيلية تعد انماطاً من العقاب الجماعي ترقى إلى جرائم حرب وتنتهك القانون الدولي الإنساني.
وأكد في هذا السياق ضرورة العمل على تطبيق حل الدولتين بطريقة جدية وحقيقية لإنهاء هذا الصراع.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن عضوي الكونجرس الأميركي أكدا أهمية الدور العربي ودور الجامعة العربية في إنهاء الحرب، كما اوضحا أهمية العمل على اطلاق سراح الرهائن وادخال المساعدات بشكل فوري للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع.
--(بترا)
ن ا/أس
05/01/2024 13:14:43
MENAFN05012024000117011021ID1107689050
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