الجامعة العربية تطالب أميركا بالضغط على إسرائيل لوقف آلة الحرب في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 5 كانون الثاني (بترا)- طالبت الجامعة العربية الولايات المتحدة بما لها من ثقل بالضغط على إسرائيل لوقف آلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

جاء ذلك خلال استقبال أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أمس الخميس، عضوي لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ الأميركي السيناتور الديموقراطي "كريستوفر فان هولين" والسيناتور الديمقراطي "جيفري ميركلي" .

وأكد المتحدث باسم الأمين العام، جمال رشدي أن اللقاء تناول أخر مستجدات الوضع في قطاع غزة، حيث شدد الأمين العام على أهمية الاستمرار في الضغط من أجل توفير المساعدات الإنسانية بالكثافة المطلوبة ومن خلال ممرات إنسانية والمطالبة بوقف اطلاق نار كامل، مشيراً إلى أن الممارسات الإسرائيلية تعد انماطاً من العقاب الجماعي ترقى إلى جرائم حرب وتنتهك القانون الدولي الإنساني.

وأكد في هذا السياق ضرورة العمل على تطبيق حل الدولتين بطريقة جدية وحقيقية لإنهاء هذا الصراع.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن عضوي الكونجرس الأميركي أكدا أهمية الدور العربي ودور الجامعة العربية في إنهاء الحرب، كما اوضحا أهمية العمل على اطلاق سراح الرهائن وادخال المساعدات بشكل فوري للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع.

--(بترا)

ن ا/أس

05/01/2024 13:14:43