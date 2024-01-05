بدعوة من بلدية بيت لحم : مناقشة وضع حلول لاشكاليات تعاني منها المحافظة

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / دعا رئيس بلدية بيت لحم الأستاذ حنا حنانيا بتاريخ 27/12/2023 رؤساء الهيئات المحلية في محافظة بيت لحم من أجل وضع خطة تشغيلية للمسلخ النموذجي في المحافظة،

وحضر رؤساء 10 هيئات محلية ومدير عام بلدية بيت لحم أنطون مرقص وعضو المجلس البلدي هشام الكامل. حيث أكد رئيس بلدية بيت لحم على أهمية هذا المشروع كونه سيخدم محافظة بيت لحم ككل وسيحافظ على صحة وسلامة المواطنين وتحسين جودة اللحوم المستهلكة من قبل المواطنين والزوار في المحافظة، مُشيراً إلى المنحة التي حصلت عليها بلدية بيت لحم بعد زيارة رئيس البلدية إلى دولة الكويت لتشغيل المسلخ النموذجي،

واكد حنانيا على ضرورة فتح باب الشراكة ما بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص استكمالاً لتشطيب وتشغيل المسلخ، وأكد الحضور على ضرورة مراسلة بلدية بيت لحم والعبيدية لوزير الحكم المحلي للإسراع بتعبيد الشارع المؤدي إلى المسلخ في منطقة واد النار.

وتخلل الاجتماع عرض من قبل مدير دائرة المشاريع م.زياد السايح لما تم انجازه من بنية تحتية وبناء قائم حتى الآن، ومن جانبه استعرض مدير دائرة الصحة د.يوسف مسلم الجانب التشغيلي الصحي والقانوني للمسلخ والنظام الخاص بالمسالخ في فلسطين.

وتضمن النصف الثاني من الاجتماع نقاش حول رسم استراتيجية عمل تشاركية لمكافحة القوارض ومعالجة ظاهرة الكلاب الضالة، وتم التطرق إلى كتاب الحكم المحلي بخصوص داء الكلب، وبعدها تم الاتفاق على عمل اجتماع تقني خاص بهذا الأمر في دار بلدية بيت لحم خلال الأسبوع القادم.

وتم عقد ذلك الاجتماع يوم الخميس الموافق 4/1/2024 بحضور مديرية الخدمات البيطرية في المحافظة و12 ممثل تقني عن الهيئات المحلية، حيث تم وضع خطة لمكافحة الكلاب الضالة والقوارض وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ومديرية الحكم المحلي ومديرية الصحة في المحافظة.