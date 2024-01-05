بدعوة من بلدية بيت لحم : مناقشة وضع حلول لاشكاليات تعاني منها المحافظة

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- Palestine News Network )
بيت لحم /PNN / دعا رئيس بلدية بيت لحم الأستاذ حنا حنانيا بتاريخ 27/12/2023 رؤساء الهيئات المحلية في محافظة بيت لحم من أجل وضع خطة تشغيلية للمسلخ النموذجي في المحافظة،
وحضر رؤساء 10 هيئات محلية ومدير عام بلدية بيت لحم أنطون مرقص وعضو المجلس البلدي هشام الكامل. حيث أكد رئيس بلدية بيت لحم على أهمية هذا المشروع كونه سيخدم محافظة بيت لحم ككل وسيحافظ على صحة وسلامة المواطنين وتحسين جودة اللحوم المستهلكة من قبل المواطنين والزوار في المحافظة، مُشيراً إلى المنحة التي حصلت عليها بلدية بيت لحم بعد زيارة رئيس البلدية إلى دولة الكويت لتشغيل المسلخ النموذجي،
واكد حنانيا على ضرورة فتح باب الشراكة ما بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص استكمالاً لتشطيب وتشغيل المسلخ، وأكد الحضور على ضرورة مراسلة بلدية بيت لحم والعبيدية لوزير الحكم المحلي للإسراع بتعبيد الشارع المؤدي إلى المسلخ في منطقة واد النار.
وتخلل الاجتماع عرض من قبل مدير دائرة المشاريع م.زياد السايح لما تم انجازه من بنية تحتية وبناء قائم حتى الآن، ومن جانبه استعرض مدير دائرة الصحة د.يوسف مسلم الجانب التشغيلي الصحي والقانوني للمسلخ والنظام الخاص بالمسالخ في فلسطين.
وتضمن النصف الثاني من الاجتماع نقاش حول رسم استراتيجية عمل تشاركية لمكافحة القوارض ومعالجة ظاهرة الكلاب الضالة، وتم التطرق إلى كتاب الحكم المحلي بخصوص داء الكلب، وبعدها تم الاتفاق على عمل اجتماع تقني خاص بهذا الأمر في دار بلدية بيت لحم خلال الأسبوع القادم.
وتم عقد ذلك الاجتماع يوم الخميس الموافق 4/1/2024 بحضور مديرية الخدمات البيطرية في المحافظة و12 ممثل تقني عن الهيئات المحلية، حيث تم وضع خطة لمكافحة الكلاب الضالة والقوارض وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ومديرية الحكم المحلي ومديرية الصحة في المحافظة.
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