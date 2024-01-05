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وصول موكب حارس الأراضي المقدسة إلى بيت لحم لترؤس قداس عيد الغطاس

1/5/2024 2:21:25 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN /وصل موكب حارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو باتون إلى بيت لحم، اليوم الجمعة، قادما من مدينة القدس المحتلة، لترؤس قداس "عيد الغطاس" حسب التقويم الغربي، في كنيسة القديسة كاترينا الرعوية المحاذية لكنيسة المهد، غدا السبت.

واستقبل الموكب حسب "الستاتيكو" المتبع، في ساحة المهد، بمشاركة القائم بأعمال محافظ محافظة بيت لحم محمد طه، ورئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا، وقائد منطقة بيت لحم العميد ناضر عمر، ومدير عام شرطة بيت لحم العميد محمد أبو الرب، والكهنة والرهبان وأبناء الكنيسة.

وبعد استقباله، سار الموكب مترجلا برفقة مستقبليه وصولا إلى باب كنيسة المهد، ومن ثم توجه إلى كنيسة القديسة كاترينا، حيث أقيمت صلاة قصيرة استعدادا لقداس "عيد الغطاس" غدا السبت.



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