الادارة الامريكية تضغط على إسرائيل من تجل الافراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل ابيب /PNN / قالت قناة مكان الإسرائيلية ان الإدارة الأمريكية تضغط على إسرائيل لنقل الأموال للسلطة الفلسطينية موضحة ان هناك حالة من التوتر بين الادارة الامريكية وحكومة نتنياهو.
وبحسب القناة فقد حذر مسؤول أمريكي من انهيار السلطة في حال عدم استلامها أموال الضرائب من إسرائيل.
وذكر موقع والا الاخباري، ان الرئيس الامريكي جو بايدن ضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال مكالمتهما الهاتفية يوم السبت الماضي من اجل الافراج عن اموال الضرائب الفلسطينية المجمدة منذ شهرين.
وقال مصدران امريكيان واخر اسرائيلي للموقع ان المحادثة كانت صعبة وان بايدن طالب رئيس الوزراء بحل القضية ثم انهى المكالمة.
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