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الادارة الامريكية تضغط على إسرائيل من تجل الافراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة

1/5/2024 2:21:25 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / قالت قناة مكان الإسرائيلية ان الإدارة الأمريكية تضغط على إسرائيل لنقل الأموال للسلطة الفلسطينية موضحة ان هناك حالة من التوتر بين الادارة الامريكية وحكومة نتنياهو.

وبحسب القناة فقد حذر مسؤول أمريكي من انهيار السلطة في حال عدم استلامها أموال الضرائب من إسرائيل.

وذكر موقع والا الاخباري، ان الرئيس الامريكي جو بايدن ضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال مكالمتهما الهاتفية يوم السبت الماضي من اجل الافراج عن اموال الضرائب الفلسطينية المجمدة منذ شهرين.

وقال مصدران امريكيان واخر اسرائيلي للموقع ان المحادثة كانت صعبة وان بايدن طالب رئيس الوزراء بحل القضية ثم انهى المكالمة.

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