نتنياهو : عدم تدمير حماس يتناقض مع توجهات الحكومة

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل ابيب /PNN / قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان عدم تدمير حركة حماس في قطاع غزة يتناقض مع التوجيهات الواضحة لحكومة الحرب الإسرائيلية.
وجاء في مقالة لنتنياهو في صحيفة جيروزاليم بوست اليمينية انه لا بد من تفكيك قدرات حماس العسكرية وإنهاء حكمها السياسي في غزة.
وقال نتنياهو ان النصر الكامل لن يتحقق قبل تدمير حماس واستعادة الرهائن وتجريد غزة من السلاح على حد زعمه.
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