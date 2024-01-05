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نتنياهو : عدم تدمير حماس يتناقض مع توجهات الحكومة

1/5/2024 2:21:24 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان عدم تدمير حركة حماس في قطاع غزة يتناقض مع التوجيهات الواضحة لحكومة الحرب الإسرائيلية.

وجاء في مقالة لنتنياهو في صحيفة جيروزاليم بوست اليمينية انه لا بد من تفكيك قدرات حماس العسكرية وإنهاء حكمها السياسي في غزة.

وقال نتنياهو ان النصر الكامل لن يتحقق قبل تدمير حماس واستعادة الرهائن وتجريد غزة من السلاح على حد زعمه.

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