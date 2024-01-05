البرازيل تُسَدِد التزامات لمنظمات دولية

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

ساو باولو – سددت البرازيل خلال العام 2023 مبلغ وقدره 4.6 مليار ريال برازيلي لمنظمات دولية. وفي بيان مشترك لوزارتي الخارجية والتخطيط والموازنة البرازيليتين نُشِرَ يوم الخميس 4 كانون الثاني/يناير، أكدت الوزارتان أن هذه الديون قد تم سدادها خلال هذا العام، وأن البرازيل قد استعادت حقها في التصويت في العديد من الهيئات الدولية.

علاوة على ذلك، هناك تغيير في موازنة هذا العام وسيقوم الرئيس البرازيلي لويز ايناسيو لولا دا سيلفا بالتعقيب عليه، ويفيد بأن يتم اعتبار هذه المدفوعات الزامية، والذي يمنع بدوره من اقتطاعها من موازنة العام. حيث أن يتم تصنيف هذه الدفعات حالياً كتقديرية.

واستناداً للمعلومات التي نشرتها الوزارتان، فقد تم مع نهاية العام سداد 289 مليون ريال برازيلي تتعلق بالموازنة العادية للأمم المتحدة، ومبلغ 1.1 مليار كالتزامات عائدة لبعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة كذلك. هذه الموازنة تنضم إلى موازنات أخرى على مدار العام والتي تسمح للبرازيل باستيعاد حقها في التصويت في منظمات كمنظمة الهجرة الدولية ومنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة حظر الاسلحة الكيماوية.

وجاء في البيان أن البرازيل قد سددت كذلك التزامات متعلقة بمعاهدة الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي واتفاقية كيوتو والتي تحظى بأهمية خاصة في ضوء اختيار مدينة بيليم في ولاية بارا لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة حول التغير المناخي COP30 في العام 2025، كما أفادت المعلومات حول سداد لالتزامات متعلقة بمعاهدات حول التنوع البيولوجي، اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة واتفاقية مينامياتا بشأن الزئبق.

كما تم سداد التزامات لمنظمة الدول الأمريكية ومنظمة التجارة الدولية ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة لـ 500 مليون ريال برازيلي بشأن تسوية المساهمات في صندوق التقارب الهيكلي للسوق المشتركة لبلدان اتفاقية ميركوسور (السوق المشتركة الجنوبية لدول أمريكا اللاتينية) وغيرها من الهيئات.

وأكد البيان“أن امتثال البرازيل هذا، وهو نتاج لعمل مشترك لوزارتي الخارجية والتخطيط والميزانية البرازيليتين، بالإضافة إلى الوكالات الأخرى التابعة للحكومة الفيدرالية، يعزز صورة البرازيل على الساحة الدولية العالمية والإقليمية، ويؤكد من جديد التزام البلاد بالتعددية ويعزز القدرة على العمل الدبلوماسي لصالح المصلحة الوطنية والمبادئ التي تحكم السياسة الخارجية البرازيلية“.

Ricardo Stuckert/PR