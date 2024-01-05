Saturday, 06 January 2024 12:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مايكروسوفت تقترب من تجاوز آبل كأكبر شركة أمريكية من حيث القيمة السوقية

1/5/2024 2:07:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تقترب "مايكروسوفت" من تجاوز "آبل"، كأكبر شركة أمريكية من حيث القيمة السوقية، مع تراجع سهم صانعة "أيفون" للجلسة الرابعة على التوالي.

وتبلغ القيمة السوقية لمطورة نظام "ويندوز" 2.73 تريليون دولار، رغم تراجع سهم الشركة الخميس، وهي أقل بمقدار 100 مليار دولار فقط عن "آبل" التي بلغت قيمتها السوقية 2.83 تريليون دولار.

ولم تتجاوز "مايكروسوفت" القيمة السوقية لـ"آبل" منذ فترة الـ 14 جلسة التي انتهت في السابع عشر من نوفمبر 2021، كما أن الفجوة في القيمة السوقية لم تكن بهذا الحجم الصغير منذ الثاني والعشرين من نوفمبر من نفس العام.

ويأتي ذلك بعدما ارتفع سهم "مايكروسوفت" بنسبة 57% خلال 2023 مقارنة بـ48% لسهم "آبل"، لكن في حين تراجع الأول بشكل معتدل منذ بداية 2024، كانت خسائر الأخير حادة بعد توقعات سلبية بشأن مبيعات أجهزة "أيفون" و"ماك".


MENAFN05012024000130011022ID1107688956

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث