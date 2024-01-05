مايكروسوفت تقترب من تجاوز آبل كأكبر شركة أمريكية من حيث القيمة السوقية

MENAFN - Al-Anbaa) تقترب "مايكروسوفت" من تجاوز "آبل"، كأكبر شركة أمريكية من حيث القيمة السوقية، مع تراجع سهم صانعة "أيفون" للجلسة الرابعة على التوالي.

وتبلغ القيمة السوقية لمطورة نظام "ويندوز" 2.73 تريليون دولار، رغم تراجع سهم الشركة الخميس، وهي أقل بمقدار 100 مليار دولار فقط عن "آبل" التي بلغت قيمتها السوقية 2.83 تريليون دولار.

ولم تتجاوز "مايكروسوفت" القيمة السوقية لـ"آبل" منذ فترة الـ 14 جلسة التي انتهت في السابع عشر من نوفمبر 2021، كما أن الفجوة في القيمة السوقية لم تكن بهذا الحجم الصغير منذ الثاني والعشرين من نوفمبر من نفس العام.

ويأتي ذلك بعدما ارتفع سهم "مايكروسوفت" بنسبة 57% خلال 2023 مقارنة بـ48% لسهم "آبل"، لكن في حين تراجع الأول بشكل معتدل منذ بداية 2024، كانت خسائر الأخير حادة بعد توقعات سلبية بشأن مبيعات أجهزة "أيفون" و"ماك".