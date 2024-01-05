مايكروسوفت تقترب من تجاوز آبل كأكبر شركة أمريكية من حيث القيمة السوقية

(MENAFN
- Al-Anbaa) تقترب "مايكروسوفت" من تجاوز "آبل"، كأكبر شركة أمريكية من حيث القيمة السوقية، مع تراجع سهم صانعة "أيفون" للجلسة الرابعة على التوالي.
وتبلغ القيمة السوقية لمطورة نظام "ويندوز" 2.73 تريليون دولار، رغم تراجع سهم الشركة الخميس، وهي أقل بمقدار 100 مليار دولار فقط عن "آبل" التي بلغت قيمتها السوقية 2.83 تريليون دولار.
ولم تتجاوز "مايكروسوفت" القيمة السوقية لـ"آبل" منذ فترة الـ 14 جلسة التي انتهت في السابع عشر من نوفمبر 2021، كما أن الفجوة في القيمة السوقية لم تكن بهذا الحجم الصغير منذ الثاني والعشرين من نوفمبر من نفس العام.
ويأتي ذلك بعدما ارتفع سهم "مايكروسوفت" بنسبة 57% خلال 2023 مقارنة بـ48% لسهم "آبل"، لكن في حين تراجع الأول بشكل معتدل منذ بداية 2024، كانت خسائر الأخير حادة بعد توقعات سلبية بشأن مبيعات أجهزة "أيفون" و"ماك".
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