لماذا تتكرر أزمات سوق الأسهم دائما وبنفس التفاصيل؟

MENAFN - Al-Anbaa) "هؤلاء الذين لا يتذكرون التاريخ محكوم عليهم بتكراره".. هذا ما قاله الفيلسوف الأميركي- الإسباني الشهير "جورج سانتيايا" لدى إجابته عن سؤال جوهري، وهو لماذا يقع البعض في نفس الأخطاء التي وقع فيها من سبقهم، أحيانا ببعض التعديل في التفاصيل، وكثيرًا ما يتكرر الخطأ وكأنه استنساخ لما حدث سابقًا دون أي تغيير.



ولا يختلف سوق الأسهم في هذا الأمر، فأزمات مثل انهيار 1929 والأزمة المالية العالمية 2008 وفقاعة دوت كوم في أوائل الألفية الثالثة وأزمة الأسواق المالية الآسيوية في نهاية التسعينيات من القرن المنصرم كان لها أسباب/عوامل تشابه كثيرة تدعو للتساؤل: لماذا تتكرر الأزمات في سوق الأسهم؟ ولماذا لا يتعلم المتداولون؟

"المشاعر" وفقدان السيطرة



عندما سُئل "مايكل باري" أحد أشهر من حققوا أرباحًا خلال الأزمات في سوق الأسهم، لا سيما في أزمتي فقاعة دوت كوم والأزمة المالية العالمية، عن سبب تمكنه من تحقيق الأرباح في الوقت الذي يتكبد فيه السوق خسائر فادحة، كانت إجابته "أستطيع التحكم في مشاعري ولا أترك الشاشات تقوض حكمي على الأمور، وأبقى هادئًا حتى لو بدوت خاسرًا لبعض الوقت".



وهنا يمكن القول إن "باري" تمكن من تجاوز التأثير السلبي للمشاعر على المتداول، والذي يؤثر على نسبة تتراوح بين 85-97% من المتداولين وفقًا للدراسات، ولا شك أن مشاعر مثل الغضب والإحباط والحزن والشعور بالهزيمة والطمع والخوف تذهب بكثير من رجاحة عقل المتداولين، بما يدفعهم لاتخاذ قرارات سيئة.



والشاهد هنا أن مشاعر المتداولين في السوق كثيرًا ما تتشابه، سواء في ارتفاع السوق أو انخفاضه، بما يجعل شعور الخوف أو الطمع للمستثمر مدعومًا بشعور من حوله أو بما يحيطه من التحليلات المغرقة في التفاؤل أو التشاؤم وموجات البيع أو الشراء.



مثال بارز



ولعل المثال الأبرز على فكرة تحكم المشاعر في المتداولين وتكرار نفس الأخطاء هو في المستثمر الكوري الشهير "بيل هوانج" الملقب بشبل النمر والمؤسس لصندوق "أركيجوس كابيتال" الذي خسر 20 مليار دولار في يومين فقط في مارس 2021 لرهانه على هبوط أسهم، ثم ارتفعت الأخيرة على أرض الواقع، ولكن اللافت أن هذه لم تكن المرة الأولى التي يخسر فيها أمواله في السوق.



ففي 2013 خسر "هوانج" أكثر من 400 مليون دولار في رهان على انخفاض أسهم أيضا، وذلك بعد أن كان موضوعًا باستمرار على لائحة البنوك الأمريكية السوداء (لهؤلاء الذين لا يقومون بإقراضهم الأموال) منذ 2008، وهو العام الذي شهد خسارته لكامل ثروته أيضًا بسبب رهانه على انخفاض أسهم "فولكس فاجن" التي ارتفعت لتكبده خسائر ضخمة مع تبنيه لمنهج البيع على المكشوف.

والشاهد أن طمع "هوانج" زاد بعد أن تمكن من تنمية ثروة تقدر بـ200 مليون دولار في نهاية 2015 إلى 30 مليار دولار تقريبًا في بداية عام 2021، بأسلوب البيع على المكشوف، بما يجعله يقامر بأمواله كلها على سهمين فقط، وتأثر هذان السهمان بتداعي "أركجيوس كابيتال" واضطرار بنكي "مورغان ستانلي" و"دويتشه بنك" لبيع أسهم، أي أن "هوانج" راهن على أشياء خارج إطار قدرته على التحليل أو التوقع حتى.



وهنا يثار تساؤل، إذا كان نفس الشخص يكرر أخطاءه عدة مرات بهذا الشكل في سوق الأسهم، فكيف يمكن توقع أن يتمكن غالبية المتداولين بالتعلم ممن سبقهم؟



غياب الرشد و"جموع المتداولين"



مما يتكرر كثيرًا في سوق الأسهم هو وجود ما يوصف بـ"التيار غير الرشيد" داخل السوق، نتيجة لخطأ يرتكبه كثير من المتداولين بالتعامل بمنطق "أموال السوق"، ويقصد بها الأموال التي تزيد على رأس مال المتداول، والتي يكون عادة أكثر استعدادا للمخاطرة بالأموال الإضافية التي ربحها في السوق.





فلو أن شخصًا دخل السوق واشترى سهمًا سعره 50 ريالًا، وارتفع سعر السهم ليصل إلى 60 ريالاً بعد فترة فإن كثيرا من المتداولين لا يقومون بتقييم السعر الحالي (المرتفع)، وما إذا ما زال سعرًا عادلًا للسهم أو أن السهم في طريقه لمزيد من الزيادة أم لا، ولكنه يظل محتفظاً به حتى وإن بدأ في التراجع بسبب اعتبارات جديدة ظهرت حول الشركة أو القطاع الذي تنشط به مما يؤدي لتراجعه.



ويقوم هذا الشخص بالاحتفاظ بالسهم الذي انخفض لـ57 ريالًا، على الرغم من أن كافة المؤشرات تشير إلى أن المنحنى في سبيله للاستمرار منخفضًا، ثم يحتفظ به لمستوى 52 ريالًا أيضا، ثم يبدأ في التفكير في التخلص من السهم إذا عاد لمستوى 50 ريالًا أو دون ذلك، كل هذا لأنه بدأ يخسر "رأس ماله" بينما كان ينظر لـ10 ريالات التي حققها في السهم لدى ارتفاعه على أنها أموال السوق.



وعلى الرغم من أن هذا يبدو تصرفًا فرديًا يلحق الضرر بأصحابه فحسب، فإنه تكرر على مدى العصور منذ أول أزمة حدثت في أسواق المال في "سوق التيوليب" في أوائل القرن السابع عشر، فيبيع المتداولون الأسهم المتراجعة عند مستويات شرائهم لها أو تحتها بقليل ليدعموا المنحنى الهابط ليسود بيع الذعر وتتفاقم الأزمة وربما الانهيار في سوق الأسهم.



العقد غير المكتوب



وهنا علينا تذكر كتاب "أنتوني جاليا" الشهير "الثيران يجنون الأموال، والدببة يجنون الأموال، لكن الخنازير يتم ذبحها"، والذي جاء كمحاولة لرصد سبب تكرار أزمات الأسواق ولسبب تحقيق نسبة قليلة من المستثمرين للأرباح وخسارة الغالبية.

ويشير "جاليا" إلى أن البورصات على مستوى العالم شهدت 14 أزمة أو انهيارًا بسبب الهلع بين عامي 1819 و1907، وتراوحت خسائر البورصات فيها بين 22%-76%، ومع ذلك استمرت الأزمات رغم ذلك لاعتقاد كل شخص أنه سيكون "أكثر حظًا من غيره".



وهنا يجب الانتباه إلى النظرية التي يشير إليها "جاليا" وعدد آخر من المفكرين الاقتصاديين وهي أن سوق المال يعمل أحيانًا -وفي الظروف الطبيعية- بطريقة تشبه التوافق أو العقد غير المكتوب بين المتداولين على دعم الصعود حتى ولو لم تكن الحقائق تدعم ذلك الصعود، لأن ذلك يصب في مصلحة الجميع بشكل ما باستحواذ السوق على أموال من خارجه بانتظام ونمو قيمته.



ولكن ما يحدث عند انقلاب المؤشرات والمزاج العام للسوق لسبب أو لآخر فإن الذعر يسيطر ويتم فسخ هذا التعاقد غير المكتوب بين المتداولين ليسعى كل شخص لـ"النجاة" بنفسه، فتنهار الأسواق بشكل كبير وسريع ويعاني كثيرون من الخسائر بعد أن حصدوا المكاسب.



وبشكل عام تكشف الدراسات أنه قبل حدوث 75% من الأزمات الكبيرة التي ضربت السوق الأمريكي تاريخيًا كانت معنويات السوق عالية، والتوقعات بالنمو سائدة، بما يؤكد أن أحد أخطر أسباب الأزمات الاقتصادية هي عدم التحوط لها والتنبه لنذرها، بل والعمل كما لو كانت مستبعدة تمامًا.



تأثير الدورات الاقتصادية والتحسب لذلك



والشاهد أن الدورات الاقتصادية لها تأثيرها الحاسم على تكرار أزمات الأسواق المالية أيضا وعلى انتعاشها أحيانًا، ومن ذلك ارتفاع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 195% بين عامي أوائل 2010-2019 بسبب الدورة التوسعية التي شهدها الاقتصاد والتي كانت بين أطول الدورات الإيجابية في التاريخ الأمريكي وساهمت في صعود غير متوقف للسوق.



بينما فقد المؤشر الأمريكي الرئيسي نفسه قرابة 50% من قيمته إبان الأزمة المالية العالمية ومع دخول الاقتصاد في انكماش ودورة يصعب فيها بدء المشاريع الجديدة وتوسيع تلك القائمة كما يثار فيها التساؤلات عن تأثير انخفاض الإنفاق الاستهلاكي وتراجع معدلات التشغيل على الشركات في مختلف القطاعات.

وهنا يجب التنبه إلى أن كبار المستثمرين يدركون حقيقة مرور الاقتصاد بدورات انكماش، ويكون تحوطهم لها من خلال الأسهم الأكثر قوة، وهي التي تنكمش بنسب أقل من غيرها، ويكون استعادتها لمستوياتها السابقة أسرع وغالبا ما تتخطى ما كانت عليه قبل الأزمة، ويمكن أن نحصر تلك الأسهم في الشركات قليلة المخاطرة، والتي تتمتع بمعدلات مديونية منخفضة، وتتسم تقاريرها بقدر كبير من الوضوح والشفافية.



وفي هذا الإطار تقدم شركة "فيديتلي" الشهيرة لإدارة الاستثمارات 3 نصائح للمستثمرين لتفادي تلك الأزمات:



احذر من أن تلعب العواطف دورًا فعالًا في عملية صنع القرار: بما في ذلك الطرق التي تخرج عن نطاق التفكير الواعي، فغالبًا ما يعتمد الناس على العواطف لاتخاذ القرارات لأنها توفر الوقت والطاقة العقلية مقارنة بالنهج المدروس.



ولكن النهج العاطفي منطقي للقرارات اليومية ذات المخاطر المنخفضة، مثل "ماذا سأتناول على الغداء؟" ولكنها قد لا تكون منطقية عند الاستثمار لأهداف طويلة الأجل.



اعلم أن "الاستماع لحدسك" يمكن أن يؤدي إلى خيارات أفضل أو أسوأ: قد يتكبد المستثمرون الذين يصيبهم الذعر ويبيعون الأسهم خسائر ويفقدون المكاسب المحتملة. من ناحية أخرى، يمكن أن تكون العواطف أيضًا بمثابة علامة تحذير مفيدة، مثل الشعور بالقلق الذي ينتابك عند التفكير في الاستثمار في سهم محفوف بالمخاطر ومجهول البيانات.



كن يقظًا: عندما تهتز السوق وتشعر بـ"اندفاعات عاطفية" عليك التوقف للتفكير في الحاضر، أي أن تتوقف عن التفكير في الأسهم تماما لفترة وجيزة، من خلال التأمل مثلا، وشكر النعم، ثم إعادة التركيز على الأسهم ولكن على المدى الطويل وليس على الصورة الحالية، وأن تسأل نفسك: هل ما أشعر به الآن منطقي؟ وماذا يمكنني أن أفعل لأفكر بشكل عقلاني؟



وهنا فإنه يتأكد أن الأزمات في سوق الأسهم تكرر نفسها لأن "الإنسان هو نفسه" ولأن هناك دورات اقتصادية وتقلبات لا يستطيع غالبية المتداولين في سوق الأسهم التحسب لها، ولذلك ينجح في سوق الأسهم من يستطيع أن يستوعب العوامل المؤثرة في السوق بشكل جيد، ويحسن تقديرها، والأهم يحتفظ بتوازنه في مواجهة المكاسب أو الخسائر.