يوم الكيو عندما يتمكن كمبيوتر من اختراق كافة حواسيب العالم

MENAFN - Al-Anbaa) - يمكن أن تُعرّض تقنية الكم (Quantum technology) أنظمة التشفير الخاصة بنا للخطر. فهل يمكن للولايات المتحدة الأمريكية استبدالها قبل فوات الأوان؟



- يسمونه اليوم كيو (Q - Day) وهو اليوم الذي سيتمكن فيه جهاز حاسوب كمومي، ذو إمكانيات أقوى من أي جهاز تم بناؤه حتى الآن، أن يدمر عالم الخصوصية والأمان كما نعرفه.



- سيحدث ذلك من خلال عمل حسابي جريء؛ وهو تحليل بعض الأعداد الكبيرة جدًا، التي يبلغ طولها مئات الأرقام، إلى عواملها الأولية.



- قد يبدو الأمر أشبه بمسألة قسمة لا معنى لها، لكنه سيقوض بشكل أساسي بروتوكولات التشفير التي اعتمدت عليها الحكومات والشركات لعقود.



- غالبًا ما يتم نقل المعلومات الحساسة مثل الاستخبارات العسكرية وتصميمات الأسلحة وأسرار الصناعة والمعلومات المصرفية أو تخزينها تحت أقفال رقمية يمكن فتح تشفيرها من خلال عملية تحليل الأعداد الكبيرة.

- الأمر المثير للدهشة هو أنه من بين التهديدات المختلفة للأمن القومي الأمريكي، نادرًا ما تتم مناقشة كشف التشفير بنفس مصطلحات الانتشار النووي أو أزمة المناخ العالمية أو الذكاء العام الاصطناعي.



- ولكن بالنسبة لكثير من القائمين على حل هذه المشكلة خلف الكواليس، فإن الخطر وجودي.



- يؤكد جلين جيرستيل، المستشار العام السابق لوكالة الأمن القومي وأحد مؤلفي تقرير إجماع الخبراء حول التشفير، أنه من المحتمل أن تكون هذه المشكلة مختلفة تمامًا عن أي مشكلة واجهناها على الإطلاق.



- معقبًا بقوله إنه قد تكون هناك فرصة ضئيلة لا تتجاوز 1% فقط لحدوث ذلك، ولكن فرصة بنسبة 1% لحدوث خطر كارثي هو شيء يجب أن نقلق بشأنه.



- في السياق ذاته، أوضح البيت الأبيض وجهاز الأمن الداخلي أنه يمكن للحاسوب الكمومي القوي -إذا وقع في الأيدي الخطأ- أن يعطل كل شيء بدءًا من الاتصالات الآمنة إلى أسس نظامنا المالي.



- وفي وقت وجيز، يمكن للمحتالين السيطرة على معاملات بطاقات الائتمان وبورصات الأوراق المالية؛ والتلاعب بأنظمة الحركة الجوية وإشارات نظام تحديد المواقع العالمي؛ ويمكن أن يتعرض أمن البنية التحتية الحيوية، مثل المحطات النووية وشبكة الطاقة، للخطر.



- لا يمتد الخطر إلى الانتهاكات المستقبلية فقط، بل يمكن فك تشفير مجموعات من البيانات المشفرة التي تم جمعها الآن وفي السنوات القادمة.



- يقول مسؤولو الاستخبارات الحاليون والسابقون إن الصين ومنافسين آخرين محتملين يعملون بالفعل على العثور على مثل هذه البيانات وتخزينها على أمل فك تشفيرها في المستقبل.



- لا أحد يعرف متى ستتقدم الحوسبة الكمومية إلى هذا الحدَّ.



- اليوم، يستخدم الجهاز الكمومي الأقوى كيوبت 433، كما يطلق على المكافئ الكمومي للترانزستورات. ربما يحتاج هذا الرقم إلى الوصول إلى عشرات الآلاف، وربما حتى الملايين، قبل أن تسقط أنظمة التشفير اليوم.



- ولكن داخل مجتمع الأمن السيبراني الأمريكي، يُنظر إلى التهديد على أنه حقيقي وعاجل.



- تتسابق الصين وروسيا والولايات المتحدة لتطوير التكنولوجيا قبل منافسيها الجيوسياسيين، على الرغم من أنه من الصعب معرفة من يتقدم لأن بعض المكاسب محاطة بالسرية.



- على الجانب الأمريكي، فإن احتمال أن يفوز خصم بهذا السباق قد حرك جهدًا استمر لسنوات لتطوير جيل جديد من أنظمة التشفير، تلك التي لن يتمكن حتى الحاسوب الكمومي القوي من فك تشفيرها.



- وسيبلغ هذا الجهد، الذي بدأ في عام 2016، ذروته في أوائل العام المقبل عندما يضع المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا اللمسات الأخيرة على توجيهاته للانتقال إلى الأنظمة الجديدة.



- وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن في أواخر العام الماضي على قانون التأهب للأمن السيبراني للحوسبة الكمومية، والذي وجه الوكالات للبدء في التحقق من أنظمتها للتشفير التي ستحتاج إلى استبدالها.



- ولكن حتى في ضوء هذه الضرورة المُلحة الجديدة، فإن التحوّل إلى تشفير أقوى سيستغرق على الأرجح نحو عقد من الزمن أو أكثر، وهي وتيرة يخشى بعض الخبراء أنها قد لا تكون سريعة بما يكفي لتجنب الكارثة.



البقاء في صدارة المشهد

- لقد عرف الباحثون منذ التسعينيات أن الحوسبة الكمومية - التي تعتمد على خصائص الجسيمات دون الذرية لإجراء حسابات متعددة في نفس الوقت - قد تهدد يومًا ما أنظمة التشفير المستخدمة اليوم.



- في عام 1994، برهن عالم الرياضيات الأمريكي بيتر شور على كيفية القيام بذلك، ونشر خوارزمية يمكن أن يستخدمها حاسوب كمومي افتراضي في ذلك الوقت لتقسيم أعداد كبيرة بشكل استثنائي إلى عوامل بسرعة، وهي مهمة تفتقر فيها أجهزة الحاسوب التقليدية إلى الكفاءة.



- تم التعامل مع خوارزمية شور في البداية بقدر من الفضول القلق. بيد أن العالم يتحرك بالفعل لتبني طرق التشفير التي أثبت شور أنها ضعيفة على وجه التحديد. إلا أن الحوسبة الكمومية شهدت طفرة كبيرة.



- وفي السنوات الأخيرة، أظهرت آي بي إم وجوجل وغيرها تقدمًا مطردًا في بناء نماذج أكبر وأكثر قدرة، مما دفع الخبراء إلى استنتاج أن التوسع ليس ممكنًا من الناحية النظرية فحسب، بل يمكن تحقيقه أيضًا من خلال بعض التطورات التقنية الحاسمة.



- حذر خبراء الأمن السيبراني لبعض الوقت من أن المنافسين مثل الصين وروسيا - من بين الخصوم القلائل الذين يتمتعون بكل من المواهب العلمية ومليارات الدولارات اللازمة لبناء حاسوب كمومي هائل - من المرجح أن يمضوا قدمًا في علم الكم في السر.



- على الرغم من عدد من الإنجازات التي حققها العلماء الأمريكيون، يُصر المحللون على أن الأمة لا تزال معرضة لخطر التخلف عن الركب -وهو خوف تم تكراره هذا الشهر في تقرير صادر عن مركز ابتكار البيانات، وهو مركز أبحاث يركز على سياسة التكنولوجيا.

دفاع مفتوح المصدر

وفقًا للمعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا، حددت الحكومة الفيدرالية هدفًا عامًا للتحول قدر الإمكان إلى هذه الخوارزميات الجديدة المقاومة للكم بحلول عام 2035، والتي يقر كثير من المسؤولين بأنها طموحة.

- هذه الخوارزميات هي نتاج سنوات من التعاون داخل مجتمع متنوع ودولي من خبراء التشفير.

- بعد دعوته في جميع أنحاء العالم في عام 2016، تلقى المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا 82 طلبًا، تم تطوير معظمها من قبل فرق صغيرة من الأكاديميين والمهندسين.

- كما كانت الحال في الماضي، اعتمد المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا على دليل إرشادي يلتمس فيه حلولًا جديدة ثم يطلقها للباحثين في الحكومة والقطاع الخاص، ليتم اختيارها بسبب نقاط الضعف.

- واختار المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا في النهاية أربع خوارزميات للتوصية باستخدامها على نطاق أوسع.

- على الرغم من التحديات الخطيرة للانتقال إلى هذه الخوارزميات الجديدة، استفادت الولايات المتحدة من تجربة الهجرات السابقة، مثل تلك التي عالجت ما يسمى بخلل عام 2000 والتحركات السابقة إلى معايير التشفير الجديدة.

- كما أن حجم الشركات الأمريكية مثل آبل وجوجل وأمازون، مع سيطرتها على مساحات كبيرة من حركة المرور على الإنترنت، يعني أيضًا أن عددًا قليلاً من اللاعبين يمكنهم إنجاز التحول بهدوء.

- لكنّ الاستراتيجيين يحذرون من أن الطريقة التي قد يتصرف بها الخصم بعد تحقيق اختراق كبير تجعل التهديد مختلفًا عن أي تهديد واجهه المجتمع.