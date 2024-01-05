هل تستطيع أمريكا التحول نحو الطاقة المتجددة بوتيرة أسرع من الابتكارات التقنية؟

MENAFN - Al-Anbaa) يرى الخبراء في صناعة الطاقة الأمريكية أن الحصول على التراخيص اللازمة للبنية التحتية يعد عملية مرهقة للغاية، وهذا يؤدي إلى إبطاء التقدم المحرز في هذا القطاع الحيوي، الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات حول المعوقات التي يواجهها قطاع الطاقة الأمريكي، وهل يمكن التحول نحو الاعتماد على المصادر المتجددة بوتيرة أسرع من الابتكارات في هذا المجال.



وقال "كريستوفر جيث" النائب الأول لرئيس معهد الطاقة العالمي التابع لغرفة التجارة الأمريكية خلال قمة الغرب الأوسط للطاقة في نوفمبر الماضي، إنه رغم التقلب الشديد لأسعار الطاقة العالمية على مدار الأعوام الثلاثة إلى الأربعة الماضية، استطاع قطاع الطاقة الامريكي التخفيف من حدة تلك الآثار بفضل قطاعات النفط والغاز الصخري.



وأضاف "جيث" في كلمته أن الاستثمارات في قطاع الطاقة الأمريكي انخفضت بين عامي 2020 و2022 إلى مستوياتها خلال عقد الستينيات، الأمر الذي ساهم في استمرار تراجع المعروض من الطاقة حتى اليوم، كما أن شركات الطاقة الأمريكية تواجه صعوبات تنظيمية بالغة في الحصول على موافقات لمد خطوط الأنابيب وشبكات توزيع الكهرباء بين الولايات.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تستفيد كثيراً من وفرة الغاز الطبيعي، وتتمتع بأحد أرخص الأسعار لهذا الوقود حول العالم، وتمتلك ما يكفي لتصديره إلى الدول الأخرى، ومساعدة حلفائها مع مواصلة جني الأموال.



ومن جانبه، قال "تشارلز"جوريكي" الرئيس التنفيذي لمركز أبحاث الطاقة والبيئة الأمريكي، إن الهيدروجين هو العنصر الأكثر وفرة في الكون، ويعد الوقود المشتق منه جيداً في القيام بالكثير من الأمور، لكنه ليس بالضرورة الحل الأمثل لتنفيذ المهام الفردية.



وأضاف أن فائدة الهيدروجين تكمن في عدم إصداره أي انبعاثات عند استخدامه في خلايا الوقود أو حرقه مباشرة، لكن المعهد يستخدمه حالياً في خطوط أنابيب الغاز الطبيعي ممزوجاً مع الغاز أو حرقه في التوربينات بنسبة معينة.



أوضح "جيف ديفدمان" نائب رئيس "دلتا إيرلاينز" لشئون الدولة والحكومات المحلية، إن شركته تسعى للوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050، وأن 98% من البصمة الكربونية للشركة ترجع إلى عمليات الطيران، لذا فإن التحدي يكمن في معالجة الانبعاثات الناجمة عن حرق وقود المحركات.

وأشار إلى أنه يمكن تحقيق 25% من مستهدفات "دلتا إيرلاينز" المناخية عبر ترقية أسطول الطائرات النفاثة، بينما تعتمد بقية الجهود على إنتاج ما يكفي من الوقود المستدام للطائرات، والذي يتم الحصول عليه من مواد حيوية مثل الذرة وفول الصويا.



وتابع "ديفدمان" أن المشكلة تكمن في أن حجم إنتاج وقود الطائرات المستدام في الولايات المتحدة بلغ 15 مليون جالون في عام 2022، وهذا يكفي لتشغيل أسطول "دلتا" من الطائرات لمدة يوم أو يومين فقط، في حين لا تكفي تلك الكميات لإمداد قطاع الطيران الأمريكي بالوقود ليوم واحد.



وذكر "مايك سواني" مدير ابتكارات الطاقة المتقدمة لدى "بي إن إس إف" للسكك الحديدية خلال القمة، أن شركته تمتلك نحو 311 ألف عربة قطار، و6 آلاف قاطرة تستهلك 1.2 مليار جالون من الديزل سنوياً، وأنها تبحث عن بدائل للطاقة وتستهدف خفض انبعاثاتها بنسبة 30% بحلول عام 2030.



وقال "سواني" إن تقنيات البطاريات الكهربائية، ووقود الهيدروجين قد تجعل خفض انبعاثات أعمال الشركة بدرجة أكبر أمراً ممكناً بعد عام 2030، لكن الاعتماد على الطاقة الكهربائية المستمدة من البطاريات لتشغيل القاطرات يعد أقل بكثير من كم الطاقة اللازمة، ويجب أن تتحسن هذه التقنيات بدرجة كبيرة لتحقيق ذلك.



ويرى "ويد بويشانس" نائب الرئيس التنفيذي لدى "ساميت كربون سولوشنز- Summit Carbon Solutions " أن زيادة نطاق الحوافز الضريبية في القسم "45 كيو" من قانون خفض التضخم، أثر بشكل إيجابي في عملية تأسيس سوق مستقر وعملي للكربون في الولايات المتحدة رغم أنها لا زالت في مرحلة النمو.



وفي نفس السياق، قال "جون هاملينج" نائب الرئيس المساعد لشئون الشراكات الاستراتيجية لدى "إي إي آر سي"، إن مشروعات التقاط وتخزين الكربون تتطلب قدراً كبيراً من الاستثمارات الرأسمالية، وبذل بعض الوقت والتكاليف من أجل تطويرها قبل تدفق الإيرادات.



وأوضح "جيث" من معهد الطاقة العالمي التابع لغرفة التجارة الأمريكية، أن نمو قطاع الطاقة المتجددة سوف يصبح له تأثير كبير على شبكة توزيع الطاقة في الولايات المتحدة، لكن التحول نحو الطاقة النظيفة لا يمكن أن يتجاوز وتيرة الابتكارات التقنية في هذا المجال.