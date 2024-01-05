صادرات أوكرانيا تهبط إلى أدنى مستوى في 10 سنوات

MENAFN - Al-Anbaa) قالت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدنكو الخميس، إن قيمة الصادرات الأوكرانية انخفضت 18.7% في عام 2023 مقارنة بعام 2022 لتصل إلى 35.8 مليار دولار وتسجل أدنى مستوياتها في 10 سنوات.

وكتبت على منصة "لينكد إن" أن الصادرات عبر البحر سجلت زيادة 30.7% في ديسمبر/كانون الأول مقارنة بشهر نوفمبر/تشرين الثاني.

وأضافت سفيريدنكو "في المجمل، بالنسبة لعام 2023، لدينا ما يقرب من مليون طن إضافي من الصادرات البحرية"، وفقا لـ "رويترز".

وتأثرت الصادرات البرية بإغلاق المعابر الحدودية من قبل سائقي الشاحنات البولنديين المحتجين، ما أدى إلى تراجع قدره 18.3% في ديسمبر/كانون الأول مقارنة بنوفمبر/تشرين الثاني، عندما بدأت الاحتجاجات. وأضافت سفيريدينكو أن الانخفاض على أساس سنوي لم يتجاوز 0.7%.

وأضافت أن أوكرانيا صدرت إجمالا 99.8 مليون طن من البضائع في عام 2023، بزيادة 112 ألف طن عن عام 2022.