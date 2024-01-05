الدولار يتجه لأفضل أداء أسبوعي منذ يوليو مع انحسار رهانات خفض الفائدة

MENAFN - Al-Anbaa) ارتفع الدولار يوم الجمعة متجها نحو تسجيل أقوى أداء أسبوعي منذ يوليو بفعل انحسار توقعات الخفض الحاد والمبكر لأسعار الفائدة هذا العام، وذلك قبيل صدور بيانات للوظائف الأميركية في وقت لاحق اليوم والتي تحظى بمتابعة وثيقة.

وأظهرت بيانات الخميس أن أرباب العمل في القطاع الخاص الأميركي عينوا عددا أكبر من المتوقع من العاملين في ديسمبر مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل الأمر الذي ينبغي أن يواصل دعم الاقتصاد.

وساعد ذلك الدولار على تخطي ضعفه. وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، 102.39 في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة. وصعد المؤشر 1% هذا الأسبوع، وهو أقوى أداء له منذ الأسبوع المنتهي في 23 يوليو/تموز.

وسيواجه انتعاش الدولار اختبارا عند صدور تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية في وقت لاحق من الجلسة. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توفير 170 ألف وظيفة في ديسمبر/كانون الأول، انخفاضا من 199 ألف وظيفة في نوفمبر .

وقال هاميش بيبر الخبير الاستراتيجي في الدخل الثابت واستراتيجيات العملات في هاربر لإدارة الأصول "قوة الدولار التي نشهدها في بداية عام 2024 قد يكون لها علاقة أكبر بالطلب على الملاذات الآمنة إذ تواجه أسواق الأسهم صعوبات وزادت تقلبات السوق".

وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي تراجع رهانات المتعاملين على خفض أسعار الفائدة، إذ تتوقع الأسواق الآن فرصة نسبتها 65% لخفض الفائدة في مارس/آذار، مقارنة مع 86% في الأسبوع السابق.

ومع صعود الدولار تراجع الين كثيرا هذا الأسبوع، إذ انخفضت العملة اليابانية 2.5% مقابل الدولار وتتجه لتسجيل أضعف أداء أسبوعي منذ يونيو/حزيران.

وهبط الين الجمعة 0.06% إلى 144.72 للدولار، بعد أن لامس أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 144.90 في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع اليورو في أحدث تعاملات 0.09% إلى 1.0953 دولار، متجها لتسجيل انخفاض أسبوعي 0.8%، منهيا سلسلة مكاسب استمرت 3 أسابيع.

وبلغ الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.2694 دولار، مرتفعا 0.12% خلال الجلسة، لكنه لا يزال يتجه نحو انخفاض طفيف بالنسبة للأسبوع.

وعلى صعيد العملات المشفرة، انخفضت بيتكوين 0.91% إلى 44082.61 دولار وتراجعت عملة إيثر 0.53% إلى 2263.75 دولار.