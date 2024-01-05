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الذهب يتجه لأول انخفاض أسبوعي خلال شهر مع تراجع آمال خفض الفائدة

1/5/2024 2:07:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يتجه الذهب إلى تسجيل أول انخفاض أسبوعي إذ تلقى الدولار دعما من انحسار توقعات الخفض المبكر لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، في حين يترقب المستثمرون تقرير توظيف رئيسيا في وقت لاحق اليوم سعيا لمزيد من المؤشرات حول الفائدة.

وبحلول الساعة 01:56 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2054.10 دولار للأونصة. وانخفض 0.8% تقريبا منذ بداية الأسبوع بعد 3 مكاسب أسبوعية متتالية.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2053.00 دولار للأونصة، وفقا لـ "رويترز".

ويتجه مؤشر الدولار لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ يوليو/تموز 2023، مما يجعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ومما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل الأميركية، أظهرت بيانات أمس الخميس تراجع عدد الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي أكثر من المتوقع، وأن أرباب العمل في القطاع الخاص عينوا عددا أكبر من العاملين مما كان متوقعا في ديسمبر .

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي عقد يومي 12 و13 ديسمبر إحساسا متزايدا بين صناع السياسات بأن التضخم أصبح تحت السيطرة، لكنهم أشاروا إلى درجة عالية من الضبابية حول توقعات خفض الفائدة.

ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي تراجع رهانات المتعاملين على خفض أسعار الفائدة، إذ تتوقع الأسواق الآن فرصة نسبتها 65% لخفض الفائدة بحلول مارس آذار، مقارنة مع 90% قبل أسبوع.

ويترقب المستثمرون تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة الذي يصدر في وقت لاحق اليوم بحثا عن مزيد من المؤشرات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 23.13 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.3% إلى 953.61 دولار.

وصعد البلاديوم 0.7% إلى 1044.23 دولار بعد انخفاض دام ثماني جلسات.


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