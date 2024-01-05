المقاومة تقصف غلاف غزة ومصابون بقصف لخان يونس
التاريخ
1/5/2024 10:11:02 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها قصفت سديروت ونيرعام ومستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية.
وسقطت قذيفة صاروخية على مبنى في سديروت وألحقت به أضرارا.
واصيب عدد من الفلسطينيين إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة جورة العقاد بخان يونس جنوبي قطاع غزة.
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