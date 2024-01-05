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المقاومة تقصف غلاف غزة ومصابون بقصف لخان يونس

1/5/2024 10:11:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها قصفت سديروت ونيرعام ومستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية.


وسقطت قذيفة صاروخية على مبنى في سديروت وألحقت به أضرارا.


واصيب عدد من الفلسطينيين إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة جورة العقاد بخان يونس جنوبي قطاع غزة.


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