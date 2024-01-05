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حسن نصر الله: حزب الله نفذ مايزيد على 670 عملية في 3 أشهر ضد الاحتلال

1/5/2024 10:11:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشف الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، أنّ المقاومة الإسلامية التابعة للحزب نفذت ما يزيد على 670 عملية في 3 أشهر ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث استهدفت 48 موقعًا حدوديًا.
وقال نصر الله في خطاب له مساء اليوم الجمعة، إنّ حزب الله دخل منذ 8 تشرين أكتوبر الماضي في قتال مع الاحتلال في الجنوب على امتداد أكثر من 100 كلم.
وأوضح أنّ القوات المقاومة التابعة للحزب نفذت 494 استهدافًا من بينها 50 نقطةً حدوديةً استهدفت مرات عديدة.
وبين نصر الله أن المقاومة الإسلامية استهدفت التجهيزات الفنية والاستخبارية على طول الحدود وتم تدميرها بالكامل.
وتابع أنّ الحرب منذ يومها الأول كانت مستنزفة جداً للاحتلال الذي مارس تكتمًا شديدًا على خسائره الكبيرة، حيث لا يعترف بالعدد الحقيقي لقتلاه، مشيرًا إلى أنّ إحصائيات 8 من مستشفيات الشمال الفلسطيني المحتل يكشف وجود أكثر من 2000 إصابة بصفوف الاحتلال.




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