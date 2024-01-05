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21 إصابة بتدهور حافلة على طريق اربد - جرش

1/5/2024 10:11:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصيب 21 شخصاً، مساء اليوم، إثر حادث تدهور حافلة على مثلث كفرخل، طريق إربد- جرش.
وقال شهود عيان لـ " الوكيل الإخباري" إن فرق الاسعاف اسعاف المصابين للمستشفى.
وبيّن أن رجال الأمن العام تواجدوا بمكان الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة.





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