21 إصابة بتدهور حافلة على طريق اربد - جرش

21 إصابة بتدهور حافلة على طريق اربد - جرش
التاريخ
1/5/2024 10:11:02 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصيب 21 شخصاً، مساء اليوم، إثر حادث تدهور حافلة على مثلث كفرخل، طريق إربد- جرش.
وقال شهود عيان لـ " الوكيل الإخباري" إن فرق الاسعاف اسعاف المصابين للمستشفى.
وبيّن أن رجال الأمن العام تواجدوا بمكان الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
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