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تراجع الإسترليني مقابل الدولار وصعوده أمام اليورو

1/5/2024 10:10:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجع الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، مقابل الدولار، فيما ارتفع إلى أعلى مستوى له في أسبوعين ونصف مقابل العملة الأوروبية الموحدة (اليورو).


ووفق تقارير مراكز المال البريطانية، انخفض الإسترليني اليوم 0.13% مقابل الدولار ليصل عند 1.2665 دولار، فيما ارتفع 0.14% ليصل إلى 1.1593 يورو.


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