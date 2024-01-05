تراجع الإسترليني مقابل الدولار وصعوده أمام اليورو

تراجع الإسترليني مقابل الدولار وصعوده أمام اليورو
التاريخ
1/5/2024 10:10:33 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجع الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، مقابل الدولار، فيما ارتفع إلى أعلى مستوى له في أسبوعين ونصف مقابل العملة الأوروبية الموحدة (اليورو).
ووفق تقارير مراكز المال البريطانية، انخفض الإسترليني اليوم 0.13% مقابل الدولار ليصل عند 1.2665 دولار، فيما ارتفع 0.14% ليصل إلى 1.1593 يورو.
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