كلوب لا يتمنّى لصلاح الكثير من الحظ في كأس الأمم الإفريقية!

قال الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي مازحاً الجمعة، إنه لا يتمنّى حظاً سعيداً للمهاجم المصري محمد صلاح في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، في ظل غياب الهدّاف عن الفريق خلال فترةٍ حاسمة.

ويغيب صلاح ليقود "الفراعنة" في البطولة الإفريقية المقررة في ساحل الحاج في الفترة بين 13 يناير و11 فبراير، في حين يشارك زميله واتارو إندو مع اليابان في كأس آسيا التي تنطلق بدورها في 12 الشهر الجاري حتّى 10 فبراير، ومن المتوقّع أن يصل المنتخبان إلى أدوارٍ متقدّمة.

وقد يعني ذلك أن صلاح وإندو قد لا يعودا حتّى الأسبوع الثاني من فبراير، لكن كلوب قال إنه أرسلهما إلى البطولتين دون أن يتمنّى لهما الكثير من النجاح.

وقال الألماني قبل مواجهة أرسنال في الدور الثالث من كأس إنجلترا الأحد "قلت إذا تمنّيت لكما حظاً سعيداً فسيكون ذلك كذباً".

وأضاف:"من وجهة نظر شخصية، سأكون سعيداً إذا خرجا من دور المجموعات، لكن ذلك غالباً غير ممكن. يُمكنهما الفوز (باللقبين)".

وأردف الفائز بلقب الدوري الإنجليزي مع الـ"ريدز" في 2020 "لذا كان الأمر +بالتوفيق وعودا بصحةٍ جيّدة+ علينا أن نتعامل مع الأمر (غيابهما) وسنتعامل معه. أنا متفائل بأننا سنجد طريقة".

ولا يملك كلوب بديلاً مناسباً للجناح الأيمن صلاح الذي سجّل 18 هدفاً في جميع المسابقات هذا الموسم.

ومن الممكن أن يكون لاعب الوسط المجري دومينيك سوبوسلاي خياراً محتملاً، لكن سبق أن استبعد عن مباراتين على الأقل بسبب إصابةٍ تعرّض لها في الفوز على نيوكاسل يونايتد (4-2) في الأوّل من الشهر الجاري.

لكن كلوب الذي يتصدّر فريقه الترتيب حالياً، واثقٌ من قدرة ليفربول على سدّ الفجوة التي يتركها صلاح.

وقال مدرب بوروسيا دورتموند الألماني السابق "أعتقد أننا لعبنا أمام وست هام يونايتد (في ربع نهائي كأس الرابطة الشهر الماضي) بدون مو (محمد) ولعب هارفي إيليوت في مركزه".

وأضاف "لدينا خيارات هجومية مختلفة قادرة على شغل مركز الجناح الأيمن بأشكالٍ مختلفة. لا أحد يمكنه أن يلعب مثل مو، هذا غير ممكن. علينا فقط أن نستخدم اللاعبين بمهاراتهم".

وسأل "هل نريد اللعب بدون محمد؟ لا. في الماضي لم يكن علينا القيام بذلك كثيراً لكن كنا دائماً نجد طريقة (لتعويضه)".

وأردف كلوب الفائز بجائزة أفضل مدرب ألماني أعوام 2011، 2012 و2019 "لكننا سنلعب مع أرسنال ويُمكن أن نخسر أمامهم بوجود صلاح لذا من الممكن أن نخسر بغيابه".

وتأتي مباراة ليفربول في ملعب الإمارات بعد أسبوعين فقط من تعادل الفريقين المنافسين على اللقب 1-1 على ملعب أنفيلد ضمن الدوري، وستليها مباراة الذهاب في نصف نهائي كأس الرابطة أمام فولهام الأربعاء.

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