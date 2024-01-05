1.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 279 مبايعة بقيمة 1.16 مليار درهم، منها 24 مبايعة للأراضي بقيمة 433.26 مليون درهم و255 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 722.69 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 113.9 مليون درهم في منطقة ورسان الرابعة تليها مبايعة بقيمة 39.25 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 31.06 مليون درهم في منطقة ند الشبا الاولى.

وتصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 78.6 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة ديرة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 78.74 مليون درهم وثالثة في نخلة ديرة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 78.74 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 110.01 مليون درهم بمنطقة الثنية الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 36.16 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 14.7 مليون درهم في منطقة جميرا الاولى.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 30.16 مليون درهم وتلتها منطقة الوصل بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 86.56 مليون درهم وثالثة في مدينة دبي الملاحية بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 30.44 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 182.03 مليون درهم منها 6“رهن أراض”بقيمة 20.32 مليون درهم و64 رهن فلل وشقق بقيمة 161.71 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة منخول بقيمة 52.15 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 16.35 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 13 هبة بقيمة 138.04 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مطار دبي الدولي بقيمة 63.96 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 59.25 مليون درهم.