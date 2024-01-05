متسابق أردني يحرز 44 درجة في شاعر المليون - فيديو

MENAFN - Khaberni) خبرني - تتواصل منافسات الموسم الحادي عشر من البرنامج الشهير "شاعر المليون"، بمشاركة الشاعر الأردني أحمد مصلح الفاعوري، فيماتأهل الشاعربن عبدالله حنيف اليامي من المملكة العربية السعودية، ومحمد منصور المطرقّة من دولة الكويت إلى مرحلة الـ”24′′، في ختام الحلقة السابعة المباشرة من برنامج "شاعر المليون".

ويتنافس في المسابقة ستة شعراء بمسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، وبثتها قناتا“أبوظبي” و”بينونة” من تقديم الإعلاميين سعود الكعبي وميثاء صباح.

وأعلنت لجنة التحكيم المكونة من الدكتور سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن، وحمد السعيد، تأهل اليامي بإحرازه 48 درجة من 50، والمطرقة بحصوله على 47 درجة من 50 إلى المرحلة التالية من المسابقة، فيما أحرز أحمد بن فهد العتيبي 46 درجة، وأحمد مصلح الفاعوري 44 درجة، وسالم أحمد البديد المناعي 44 درجة، وناصر هادي المنصوري من دولة الإمارات 42 درجة، وسيحدد جمهور البرنامج المتأهل منهم إلى المرحلة التالية عبر التصويت في تطبيق“شاعر المليون” خلال هذا الأسبوع.

وأسفرت نتيجة تصويت الجمهور من الحلقة السادسة، عن تأهل الشاعر فيصل جزا الحربي من المملكة العربية السعودية بحصوله على 79 في المائة، ليكمل الثلاثي المتأهل رفقة الشاعرين المتأهلين بقرار لجنة التحكيم في الحلقة الماضية عبدالله الشقراني من دولة الكويت، وعبدالسلام رفيع السلمي من المملكة العربية السعودية.

وتحدث الشعراء المشاركون في الحلقة عن“الأسلوب” بوصفه السياق الذي يضع فيه الشاعر أفكاره ويعبر عنها وفق طريقة محددة وترتيب يخصه، وبينوا الدور الذي يلعبه الأسلوب في منح النصوص الشعرية البصمة الخاصة بكل شاعر، والمساهمة في خلق تواصل بين القصائد والقراء.

وكان الشعراء المشاركون في البرنامج تناولوا في كل حلقة من الحلقات الماضية إحدى خصائص الشعر مثل“الخيال” و”الصوت” و”الصورة الشعرية” و”الإلهام” و”الكلمة” و”الفكرة” .

