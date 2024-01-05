المركز الأول عنوان مربط دبي في 2023

في مواصلة لمسيرته كأفضل مربط وطني وعالمي، سجل مربط دبي للخيول العربية مع ختام العام 2023، وقبيل بطولة عجمان للخيل العربية الأصيلة التي تنطلق اليوم، حصيلة من الكؤوس والميداليات المثقلة بالمعادن النفيسة، والمزينة بألقاب الأفضلية في كل المستويات، مؤكداً جدارته الإنتاجية الإنجازية والإبداعية في صناعة الخيل العربي وتطويره وإخراج أبطاله العالميين ككل عام.

وأكد المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي أن الجهود التي قامت على الرؤية السامية في إنشاء مربط دبي بما يتوافق مع علامة دبي العالمية والإمارات القيادية الرائدة في عالم الخيل والفروسية، أثمرت نتائجها النوعية التي جعلت من دبي والإمارات في صدارة المشهد العالمي في هذا المجال، محافظاً على مكانته المتميزة كأفضل مربط في العالم.

وأكد عبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي للمربط أن العام المنصرم كان ناجحاً بامتياز، في مواصلة مستمرة للإنجازات التي تحققت في السنوات الماضية، مبدياً اطمئنانه للإنتاج النوعي الجديد الذي حقق نتائج جيدة تبشر بمكانتها في العام الجديد، وتعزز رصيد المربط الذي تحققه خيول عالمية.

من عجمان إلى عمان

في انطلاقة العام 2023 ومن بطولة عجمان للخيل العربية الأصيلة، كشف مربط دبي عن مفاتن الجمال بإحرازه الذهب والفضة ونال جائزة المزرعة الرائدة في الإمارات محافظاً على اللقب الذي ناله في نسخة 2022 من البطولة.

وتوجت بطلة بطولتي براغ وستروهن الدوليتين الفرس دي جهراء باللقب الذهبي. كما أحرز مربط دبي فضيتين؛ أولاهما في بطولة المهرات بعمر السنة مع المهرة الواعدة دي عبق، والثانية في بطولة المهرات مع المهرة الفاتنة المتوجة في بطولة المربين بالموسم الماضي المهرة دي تيماء.

ومن تألقه في عجمان نقل مربط دبي تألقه إلى سلطنة عمان في بطولة الرباطية لجمال الخيل العربية الأولى، محرزاً كل ألوان المعادن النفيسة وجائزة أفضل مربط مربي. حصاد مربط دبي من البطولة بلغ 4 ألقاب ملونة؛ تمكن من إحراز اللقب الذهبي منها المهر دي فاهر. وأحرز المربط فضيتين أولاهما مع بطلة بطولة المربين للموسم الماضي ووصيفة بطولة عجمان الأخيرة المهرة دي تيماء. وأحرزت الفضية الثانية المهرة الفضية دي دوية. وفي بطولة الأفراس التي شهدت مستوى عالياً من التنافس بين صفوة من الأفراس الخليجية تمكنت بطلة بطولة عجمان الفرس دي جهراء من انتزاع اللقب البرونزي، ليكتمل عقد المعادن النفيسة في حصيلة مربط دبي من مشاركته في بطولة الرباطية الأولى. أما في مستوى التميز والأفضلية فقد توج مربط دبي بلقب جائزة أفضل مربط مربي.

كتارا

وتمكن مربط دبي في بطولة الخيل الجزيرية أو المصرية العربية الأصيلة، ضمن فعاليات النسخة الثالثة لمهرجان «كتارا» الدولي للخيل العربية ضمن مهرجان كتارا الدولي للخيل العربية بالعاصمة القطرية الدوحة، من إحراز الذهب مع الفحل دي ممزر، والفضة مع المهر دي كحيلان والبرونز مع الفرس دي أمنية. كما سجلت البطولة حضوراً متميزاً لبقية خيول مربط دبي خلال المنافسات التأهيلية، بتحقيقها معدلات منها معدل المهرة دي عبير برصيد 92.44 نقطة.

وفي بطولة كتارا للخيل العربية الأصيلة (تايتل شو) أحرز مربط دبي 4 ألقاب ثمينة، منها لقبان فضيان نالهما كل من المهرة دي آسرة والمهر العالمي دي شرار، ولقبان برونزيان نالهما كل من المهر دي شهار والمهرة دي نجلاء. وحققت الفرس دي شيهانة أغلى سعر بويضة في العالم خلال مزاد كتارا وبيعت بسعر 3.6 ملايين ريال قطري.

وقد كانت البصمة الإنتاجية الذهبية لمربط دبي حاضرة بقوة من خلال ذهبية المهرة دي بيسان لمربط الشقب القطري، وذهبية المهر ليون وهو من الفحل إف إيه إل رشيم لصالح مربط الجاسمية القطري، وفضية المهر دي هايل.

هاتريك

وسطر مربط دبي بصمة ذهبية قياسية جديدة ببطولة الشراع الدولية للخيل العربية في نسختها الثانية، بنيله ثلاثية ذهبية أحرزها كل من المهرة الفاخرة دي شيخة والمهر دي فاهر والمهر دي راسل. ونال لقبا فضيا بواسطة المهرة دي رسيل ولقبين برونزيين مع كل من المهرة دي غمرة والفحل دي شيماز.

وأعاد مربط دبي في بطولة الشارقة الدولية للجواد العربي الإنجاز القياسي الذي حققه في الشراع الدولية بنيله ثلاثية ذهبية وفضية وبرونزيتين.أبطالها إنجاز دولية الشارقة حقق ثلاثيته الذهبية كل من المهرة دي آسرة والمهرة دي نجلاء والمهر دي شرط. ونالت الفرس دي فنانة لقباً فضياً.

واستطاع إنتاج مربط دبي أن يمنح عدداً من المرابط طعم ألقاب البطولة، منها مربط إياد نبيل جميل عوايدة من الأردن ببرونزية المهرة دي ودادا.

كل الألوان

وفي النسخة الثانية من بطولة العرب لمربي الخيل العربية، حافظ مربط دبي على إنجازه السابق الذي حققه في النسخة الأولى، التي تميز فيها أيضا بلقبين اعتباريين يناسبان مكانته الوطنية والعربية؛ أولهما لقب كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بناء على إحرازه أعلى مجموع نقاط في البطولة 92.30 وكان من نصيب المهرة دي سناين، ثم لقب كأس جمعية الإمارات للخيول العربية لأعلى مجموع نقاط في موسم 2021-2022 لفئة الأفراس المخصص للملاك والمربين، بمجموع 93.50 نقطة وكان من نصيب الفرس دي عفاف.

وتمكن مربط دبي من انتزاع الذهب مع الفرس دي جورية والفضة مع المهرة دي سناين والبرونز مع إس إم مذرة، وهي مملوكة للشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

8 ألقاب وسوبر هاتريك

وسطر مربط دبي للخيول العربية في ختام موسم بطولات جمال الخيل العربية الأصيلة، واحدة من أبرز وأقوى جولات المجد القياسي في إنجازاته العالمية النوعية، حيث استطاع في بطولة دبي الدولية للجواد العربي، أن يحقق نتائج قياسية مبهرة كانت حصيلتها من الألقاب 8 منها رباعية ذهبية.

كان الذهب من نصيب كل من المهرة دي آسرة والبطلة العالمية الفرس دي شيهانة والمهر دي شهار الذي سجل مؤخرا أغلى شبوة فحل في العالم،ثم البطل العالمي الفحل دي سراج. وانتزع مربط دبي لقبا فضيا مع المهر دي فاهر، وثلاثية برونزية مع كل من المهر دي شرط والمهرة دي شيخة والمهرة دي رسيل.

ملحمة منتون

وفي بطولة منتون الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة للدول المتوسطية والعربية 2023، حافظ مربط دبي مكانته القياسية عبر تاريخها منذ أكثر من 34 عاماً، مجدداً جدارته المركزية فيها بثلاثية ذهبية، وحصيلة بالجملة من ألقاب الأفضلية.

قاد الملحمة الذهبية كل من الفحل العالمي دي سراج والفرس العالمية دي شيهانة والمهر دي شهار. ونالت المهرة دي آسرة لقباً فضياً، ثم المهر دي غمرة لقباً برونزياً.

ومنح إنتاج مربط دبي لقباً ذهبياً لمربط الثامر القطري مع المهر دي هايل.

وحصد مربط دبي عدداً من ألقاب الأفضلية. فقد حازت الإمارات ببصمة دبي العالمية لقب أفضل مربي، ولقب أعلى معدل في مجمل البطولة وكان من نصيب الفحل دي سراج برصيد 94 نقطة، ولقب أفضل فحل منتج وكان من نصيب الأيقونة الأغزر إنتاجاً في العالم الفحل إف إيه إل رشيم. كما نال لقب أفضل ذكور الخيل في البطولة مع كل من المهر دي شهار والفحل دي سراج ومن إنتاجه أيضاً المهر دي هايل. ونال لقب أفضل رأس لفحول 8 سنوات مع الفحل دي سراج، ولقب أفضل رأس لمهور الثلاث سنوات مع المهر دي شهار برصيد 93.58 نقطة، ثم لقب أفضل رأس بين الأفراس بعمر الأربع إلى سبع سنوات مع الفرس المتألقة دي شيهانة برصيد 93.08 نقطة. ومنح إنتاج مربط دبي غيره من المرابط الكبرى نصيبها من ألقاب الأفضلية.

بطولات وسوبرهاتريك

وفي بطولة سوبوت الدولية لجمال الخيل العربي 2023 في بولندا تمكن إنتاج مربط دبي من انتزاع ثلاثة ألقاب ذهبية ولقب فضي وآخر برونزي، مؤكداً جودته الإنتاجية المعهودة لمصلحته ومصلحة كبار الملاك والمربين. كان لحصيلته الخاصة لقبان ذهبيان مع كل من المهرة دي غمرة والمهرة دي لين، ثم لقب ثالث لمصلحة مربط لوبوتشنيا البولندي مع الفرس دي دوالي ولقب فضي وآخر برونزي لمصلحة مربط الجود السعودي مع كل من المهرة دي حناين والمهر دي وناس.

وفي بطولة فيتشي الدولية بفرنسا، أحرزت الفرس العالمية المنتجة وأم الأبطال دي عفاف اللقب الذهبي. وأحرزت الفرس دي جواهر لقباً فضياً، وأضافت المهرة دي مثايل لقباً برونزياً. كما نال مربط دبي عدداً من ألقاب الأفضلية؛ لقب أفضل مربط منتج ولقب أعلى معدل بين الأفراس في البطولة.

أما في بطولة براغ التشيكية، فقد استطاع مربط دبي تحقيق إنجاز قياسي جديد، بإحرازه أربعة ألقاب ذهبية مع كل من المهرة دي آسرة والمهرة دي ريمة والمهر العالمي دي شهار، والفحل دي نايل المملوك للشيخ سعيد بن جمعة آل مكتوم. كما أحرز المربط لقباً فضياً مع المهرة دي رسيل ولقباً برونزياً مع المهرة دي غمرة. ونال مربط دبي لقب أعلى معدل للخيل الذكور مع المهر دي شهار الذي أضاف لقب أفضل حركة للخيل الذكور في البطولة.

وفي بطولة بيرغامو بإيطاليا وبشقيها؛ التنافسي في نسختها الدولية، والإنتاجي في نسختها الخاصة بالمربين، توج مربط دبي في الأولى بالذهب مع المهرة دي شيخة.

وأكد حضوره الإنتاجي بمنح مربط الجود ذهبية المهور مع المهر دي وناس الذي لقب كأس باندولا المميز. ثم عزز مربط دبي حسناته الإنتاجية مع مربط أبها للخيول العربية مع الفحل دي كحيل، الذي أحرز ذهبية الأفحل. وفي بطولة بيرغامو للمربين نال مربط دبي الذهب مع المهرة دي مثايل التي نالت لقب أفضل خيل بين الخيل الإناث في مواصفات القوائم بالبطولة.

وفي أول نسخة من بطولة إيليمينتا الدولية لجمال الخيل العربية ماستر التي أقيمت في مدينة بالاتشيانو الإيطالية، فقد استطاعت الفرس دي جورية أن تؤكد مكانتها الجمالية، وتنال اللقب الذهبي بالإجماع متفوقة على أجود الأفراس.

كأس كل الأمم

بثلاث كؤوس ذهبية وكأسين فضيتين وأربعة ألقاب أفضلية، توج مربط دبي تتويج الملوك في بطولة كأس كل الأمم، مؤكداً احتكاره المركز الأول للبطولة على مدى تاريخها الذي يناهز أربعة عقود، منافساً نفسه من دورة إلى أخرى، محققاً أرقاماً قياسية جديدة، تتخطى أرقاماً سابقة من إنجازه في سجل إنجازات البطولة.

وكانت حصيلة ملحمة منتون التي منحت الإمارات لقب كأس كل الأمم، ذهبية الفحل الأيقونة دي سراج وذهبية الفرس العالمية دي شيهانة وذهبية المهر دي شرار. كما أحرز المربط فضيتين، أولاهما للمهرة دي آسرة، والثانية للمهرة دي لين. ونال دي هايل ذهبية المهور لصالح مربط الثامر كيو إيه القطري.

وعلى مستوى ألقاب الأفضلية، نال مربط دبي مع لقب كأس كل الأمم للإمارات، لقب أفضل أمة بين المربين (كأس الرائد تي دبليو آي هيدلي التذكاري) للعام الثاني على التوالي، ولقب أفضل مزرعة، ولقب أعلى معدل نقط بين الخيل الفائزة من الذكور للفحل دي سراج. كما نال مربط دبي لقب كأس كل الأمم لأفضل فحل منتج الفحل إف إيه إل رشيم.

وبعد كأس كل الأمم جدد مربط دبي حضوره الذهبي في المباراة الدولية لجمال الخيول العربية الأصيلة التي أقيمت بالتزامن مع معرض الفرس للجديدة بالمملكة المغربية، وأحرز ذهبيتين مع كل من المهر دي فاهر والمهر دي شرط. ويحتكر مربط دبي المركز الأول منذ بداية المشاركة الإماراتية في البطولة، كان آخرها في النسخة الماضية 2022 حيث نال لقب أعلى معدل في البطولة، ونال ذهبيتين مع المهرة دي نهب والمهر دي شرط. كما نال الفضة مع الفرس دي ريمة، ونال البرونز مع المهر «اس ام مشهور» المملوك للشيخ سعيد بن جمعة آل مكتوم.

بطولات الشارقة وسوبرهاتريك

أكد مربط دبي للخيول العربية قوته الإنتاجية وهيمنته الذهبية في باكورة بطولات الموسم المحلي مهرجان الشارقة للجواد العربي - السلالة بإحرازه 4 ألقاب ذهبية سجلتها كل من المهرة دي مشيئة والمهر دي فيصل والفرس دي عنافية والفحل دي طروق. كما نال لقباً فضياً مع المهرة دي عبير. وبذلك حافظ مربط دبي على رقمه القياسي للبطولة الذي حقق أعلى معدلاته في الموسم قبل الماضي، عندما نال 4 ألقاب ذهبية وفضية وبرونزيتين.

وفي بطولة مهرجان الشارقة للجواد العربي الإنتاج المحلي، فقد تمكن مربط دبي من حصد ذهبيتين مع كل من المهرة دي رسيل والفرس دي جورية. كما لفت إنتاج مربط دبي الأنظار بتربع الفحل دي صفصوف لمالكه أحمد محمد المرزوقي على عرش بطولة الأفحل. ويحتفظ مربط دبي برصيد قياسي في بطولة الإنتاج المحلي كان أبرز بصماته الذهبية في الموسم 2020 بحصيلة 3 ذهبيات وبرونزية.

أما في مهرجان الشارقة كلباء الخامس للجواد العربي، والذي تحفظ بطولته لمربط دبي مكانته القيادية منذ انطلاقتها، فقد تمكن مربط دبي من الفوز بلقب ذهبي مع المهر الجديد دي شخر الذي حقق أعلى معدل في مجمل البطولة، وثلاثة ألقاب فضية مع كل من المهرة دي غمرة والمهرة دي طفرة والمهر دي شاهق.

العرش الذهبي

في بطولة العالم لجمال الخيل العربية الأصيلة، وفي موقعها الجديد بالعاصمة القطرية الدوحة بدلاً من باريس تربع مربط دبي للخيول العربية على العرش الذهبي للبطولة. وأبى مربط إلا أن يواصل مسيرته القيادية بموقعه على القمة، حيث ظفرت الفرس العالمية دي شيهانة باللقب الذهبي لبطولة الأفراس، وظفر المهر اليافع ومشروع الإنتاج العالمي الجديد دي شهار المستوى باللقب الذهبي للمهور. وعزز المهر العالمي دي شرار حصيلة المربط بلقب برونزي. ومكن إنتاج مربط دبي مربط الشقب القطري من لقب ذهبي مع المهرة دي بيسان. كما سجلت الفرس دي شفا لمربط الجميل مراحل متقدمة في المنافسات.

وكعادته في البطولات العالمية السابقة، احتكر مربط دبي أضواء الأفضلية بتميز عالٍ، فأكد أفضليته العالمية بنيل لقب المزرعة الرائدة للعام 2023، ونال أفضل مالك ومربٍ في البطولة، ونال للمرة السادسة لقب أفضل فحل عالمي منتج للفحل إف إيه إل رشيم، ولقب أفضل رأس بين الأفراس للفرس دي شيهانة، ولقب أفضل رأس للأفحل للفحل دي شهار، كما نالت المهرة دي بيسان لقب أفضل رأس للمهرات. ويعتبر سجل إنجازات مربط دبي في بطولة العالم المركز الأول على مستوى الألقاب والأفضلية.

هاتريك وسيف الفجيرة الذهبي

وفي بطولة الفجيرة الدولية لجمال الخيل العربي، حافظ مربط دبي على إنجازه القياسي السابق بنيله سيف الفجيرة الذهبي وإحرازه نصف الألقاب الذهبية للبطولة، استهلها صاحب أعلى معدل للخيل الذكور المهر دي بركان في أول ظهور له، ثم المهرة دي آسرة والفحل دي شرط.

وكعادته عمق إنتاج مربط دبي مكامن قوته بوصفه مصدراً للإلهام الإنتاجي مع المهر فام أبولو لمالكه فريديريكو موراليس الذي نال لقباً برونزياً، والمهرة دي بدور لمربط حمد الشحي التي نالت كذلك لقباً برونزياً. وأكد الفحل دي خطاف أحد أعمدة الإنتاج في مربط دبي، جدارته الإنتاجية مع الفرس هلهولة الهواجر لمالكها عليان الهاجري، والتي حققت أعلى معدل بين الخيل الإناث في البطولة.

بطولة العرب الثالثة

واختتم مربط دبي بطولات العام 2023 بمشاركته في بطولة العرب لمربي الخيل العربية بنسختها الثالثة، مكرراً إنجاز النسخة الثانية بإحرازه لقباً ذهبياً وفضياً وبرونزياً مع إضافة لقب برونزي محققاً الفارق بين النسختين. وقد نال اللقب الذهبي مع الفرس دي جودي واللقب الفضي مع الفرس دي غالية واللقب البرونزي مع المهرة دي تيماء، ثم لقباً رابعاً مع المهر دي شاهق.

ولفت فحل الإنتاج العالمي المعاصر إف إيه إل رشيم الأنظار كمنتج راسخ للأبطال، حيث تردد صداه الإنتاجي مع البطل الذهبي لبطولة الأفحل برستيج آر سي للخيالة السلطانية العمانية، ومع الفحل الحائز على اللقب البرونزي الأريام حشيم المملوك للشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، ومع الفرس ع ج البراقة الخامسة المملوكة لمربط عجمان.

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