23 نجماً من الأساطير بـ «أسبوع نجوم الكرة في الشارقة»

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، ورئيس المجلس التنفيذي، تنظم هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، خلال الفترة من 10 وحتى 13 الجاري، أسبوع نجوم الكرة في الشارقة، ويتضمن فعاليات رياضية متميزة، بمشاركة 23 من أبطال وأساطير كرة القدم العالميين، وتضم مباراة كرة قدم بين أساطير اللعبة الدوليين المعتزلين، تحت عنوان «ليلة نجوم الكرة»، وبطولة «الشارقة الدولية للفوت غولف»، و«جولة النجوم للبادل».

وينافس أكثر من 200 لاعب، بينهم أكثر من 10 من أساطير كرة القدم، بفعاليات بطولة الشارقة الدولية للفوت غولف، من 11 إلى 13 يناير، في نادي الشارقة للغولف والرماية، بجوائز 30 ألف دولار.

ويشهد استاد نادي الشارقة الرياضي يوم 12 يناير، فعاليات «أسبوع نجوم الكرة في الشارقة»، تحت عنوان «ليلة النجوم»، وتشمل مباراة ودية في كرة القدم، يشارك فيها 23 لاعباً من أبرز نجوم وأساطير اللعبة الدوليين، ومن بينهم فرانشيسكو توتي، وكارليس بويول، وأندري شيفتشينكو، وفابيو كانافارو، وكلارنس سيدورف، وكريستيان فييري، وديدا، وسيرجينهو.

وأكد خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، أهمية العلاقة بين الرياضة والسياحة في دعم المشهد التنموي، أو تسلط الضوء على الإمكانات السياحية وعوامل الجذب التي تستقطب الزائرين من مختلف بلدان العالم، وقال: يجسد تنظيم «أسبوع نجوم الكرة في الشارقة»، رؤيتنا في دمج كافة العناصر والعوامل الجاذبة في منظومة متكاملة، ترسخ مكانة الإمارة في المشهد السياحي والتنموي العالمي.

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