وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف عن مرحلة جديدة في حرب غزة

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أمس الخميس عن خطط إسرائيل للمرحلة التالية من حربها في غزة وعن رؤيته لترتيب مستقبلي لإدارة القطاع عبر هيئة فلسطينية خاضعة لسيطرة أمنية إسرائيلية شاملة.

وقال إن الجيش سيبني استراتيجيته على نهج جديد أدق استهدافا في الجزء الشمالي من القطاع وعلى استمرار ملاحقة قادة حركة (حماس) في الجنوب.

ويأتي الإعلان في وقت تواصل فيه إسرائيل تقليص عدد قواتها في غزة للسماح للآلاف من جنود الاحتياط بالعودة إلى وظائفهم بعد تزايد الضغوط الدولية للانتقال إلى قتال أقل كثافة.

وقال مكتب جالانت "في المنطقة الشمالية من قطاع غزة، سنتحول إلى نهج قتالي جديد بما يتواءم مع الإنجازات العسكرية على الأرض"، وذلك في بيان وصفه المكتب بأنه يوضّح المبادئ التوجيهية لرؤية جالانت للمراحل المقبلة من الحرب.

وأكد جالانت أن العمليات ستشمل مداهمات وهدم أنفاق وضربات جوية وبرية وعمليات للقوات الخاصة.

وفي جنوب القطاع المحاصر حيث يعيش الآن أغلب سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وأكثرهم في خيام وملاجئ مؤقتة، ستواصل العملية محاولة القضاء على قادة حماس وإنقاذ الرهائن الإسرائيليين. وذكر البيان أن العمليات "ستستمر طالما اعتبرت ضرورية".

وشنت إسرائيل هجومها على غزة في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر الذي شنته حماس على إسرائيل.

وتقول إسرائيل إن هجوم حماس أسفر عن مقتل 1200 شخص في بلدات بالقرب من غزة واحتجاز نحو 240 رهينة.

وتقول السلطات الصحية الفلسطينية إن الهجوم الإسرائيلي أدى إلى مقتل أكثر من 22 ألف شخص وأجبر أغلب السكان على ترك من منازلهم وحوّل مناطق كبيرة من القطاع إلى أنقاض.

لن يوجد مدنيون إسرائيليون في غزة

وقال جالانت في بيان إن حماس لن تعود للسيطرة على غزة بعد الحرب وإن إسرائيل ستحتفظ بالحرية في تنفيذ العمليات وستتولى قوة عمل متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وشركاء إقليميين مسؤولية إعادة تأهيل القطاع.

لكنه استبعد عودة المستوطنات الإسرائيلية إلى غزة التي انسحبت منها عام 2005 قائلا إنه لن يكون هناك وجود مدني إسرائيلي وإن هيئات فلسطينية ستحكم القطاع.

ومضى قائلا "سكان غزة فلسطينيون، لذلك ستتولى هيئات فلسطينية المسؤولية، بشرط ألا توجد أعمال قتال أو تهديدات لدولة إسرائيل".

وأضاف أن إسرائيل ستقدم "معلومات لتوجيه العمليات المدنية" وستواصل تفتيش البضائع التي تدخل غزة لأسباب أمنية.

وقال جالانت إن إسرائيل تواصل الحوار حول الحلول المؤقتة وطويلة الأمد مع مصر التي وصفها بأنها "طرف رئيسي" لكنه لم يذكر تفاصيل.

وامتنع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حتى الآن عن وضع رؤية واضحة لمستقبل غزة، لكنه استبعد أن يكون هناك دور للسلطة الفلسطينية التي أنشئت بموجب اتفاقات أوسلو قبل 30 عاما وتمارس حكما محدودا في الضفة الغربية.

ولم يقدم بيان جالانت أي تفاصيل حول نوع الهيئة الفلسطينية التي يتصورها لإدارة غزة، لكنه قال إنها "ستعتمد على قدرات الآلية الإدارية القائمة (المتمثلة في اللجان المدنية) في غزة، وهي جهات محلية غير معادية".





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