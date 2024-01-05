الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا وتظهر السحب المنخفضة على السواحل يصبح رطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة ونشطة السرعة على البحر مثيرة للغبار.

حركة الرياح: شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.. الموج في الخليج العربي متوسط إلى مضطرب.. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:39والمد الثاني عند الساعة 20:13 والجزر الأول عند الساعة 16:08والجزر الثاني عند الساعة 01:40.

وفي بحر عمان الموج متوسط إلى خفيف.. ويحدث المد الأول عند الساعة 19:09 والمد الثاني عند الساعة 04:28 والجزر الأول عند الساعة 11:55 والجزر الثاني عند الساعة 23:18.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 18 85 50

دبي 25 17 85 50

الشارقة 25 16 90 45

عجمان 26 18 90 50

أم القيوين 24 14 90 45

رأس الخيمة 26 14 80 45

الفجيرة 26 19 80 40

العـين 25 14 95 45

ليوا 25 14 90 45

الرويس 23 17 70 50

السلع 23 15 85 55

دلـمـا 23 18 75 50

طنب الكبرى 24 20 70 45

طنب الصغرى 24 20 70 45

أبو موسى 24 20 70 45









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