صدمة لعشاق الدون..كريستيانو رونالدو خارج التشكيلة المثالية لعام 2023



كشف الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، عن التشكيل المثالي للعام الماضي 2023، والذي شهد غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي لكرة القدم.

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعلان الاتحاد الدولي للتاريخ وإحصاءات كرة القدم "IFFHS"، عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس"، فوز النجم كريستيانو رونالدو، بجائزة هداف العالم لعام 2023.

وأحرز النجم البرتغالي 54 هدفا خلال عام 2023، منها 44 هدفا بقميص نادي النصر، إضافة إلى 10 أهداف رفقة منتخب بلاده، ليتربع على عرش صدارة ترتيب هدافي العالم، متفوقا بفارق هدفين على الثنائي الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني، والفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، ومن ثم النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي الإنجليزي في المركز الرابع برصيد 50 هدفا.

أثار خروج رونالدو من التشكيلة المثالية استغراب الكثير من المتابعين من المعايير التي يقع على أساسها اختيار اللاعبين في هذه التشكيلة، التي غاب عنها أيضا النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول.

في حين زين تشكيلة "IFFHS"، النجم إيرلينغ هالاند، والذي حصل على لقب أفضل لاعب في العالم لعام 2023، وفقا للاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء نفسه، متفوقا على الثنائي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم إنتر ميامي الأمريكي، وكيليان مبابي، اللذين تواجدا في التشكيلة المثالية أيضا.

في ما يلي التشكيلة المثالية لعام 2023، وفقا للاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء:

حراسة المرمى: إيدرسون (مانشستر سيتي)

خط الدفاع: روبن دياز (مانشستر سيتي)، كيم مين جاي (نابولي/ بايرن ميونخ)، ألفونسو ديفيز (بايرن ميونخ)

خط الوسط: رودري (مانشستر سيتي)، جود بيلينغهام (بوروسيا دورتموند/ ريال مدريد)، كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، ليونيل ميسي (إنتر ميامي).

خط الهجوم: هاري كين (توتنهام/ بايرن ميونخ)، إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).





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