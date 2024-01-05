9 يناير بداية الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الأول

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي"تعليم"

عن البرنامج الزمني لإعلان نتائج الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2023-2024 لكافة المراحل الدراسية وذلك من يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير ولغاية يوم الجمعة الموافق 12 يناير.



وبينت المؤسسة أنها وبحسب البرنامج ستبدأ بإعلان نتائج الصف الثاني عشر بتاريخ 9 يناير 2024 على أن يتم إعلان نتائج الصفوف من التاسع إلى الحادي عشر يوم الأربعاء الموافق 10 يناير ونتائج طلبة الصفوف من الخامس إلى الثامن

يوم الخميس الموافق 11 يناير فيما سيتم إعلان نتائج الصفوف من الأول إلى الرابع يوم الجمعة الموافق 12 يناير 2024.



وأوضحت المؤسسة أنه بإمكان الطلبة الحصول على النتائج بحسب التواريخ الواردة في البرنامج بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً فيما بإمكانهم طباعة الشهادات إلكترونياً من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الثانية عشرة صباحاً بحسب التواريخ الواردة بالبرنامج الزمني كذلك.



و نوهت المؤسسة إلى أنه سيتم تنسيق اجتماعات من قبل المدارس بين أولياء الأمور والمعلمين من أجل مناقشة نتائج أبنائهم وتوضيح مدى تقدمهم في مسيرتهم التعليمية، والعمل على وضع الخطط الكفيلة للارتقاء بمستوى تحصيلهم الأكاديمي من خلال تكامل الأدوار بين المدرسة و أولياء الأمور باعتبارهم شركاء رئيسيين في تحسين مخرجات منظومة التعليم الوطنية.

كما دعت المؤسسة أولياء الأمور إلى ضرورة الاطلاع على سياسية تقييم أداء الطلبة المتاحة على الموقع الإلكتروني للمؤسسة بهدف توحيد الجهود بما يخدم تطور الطلبة المعرفي والمهاري.





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