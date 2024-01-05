محمد بن راشد يستعرض إنجازات وحصاد مجلس الوزراء لعام 2023

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، اجتماع مجلس الوزراء والذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: " ترأست في قصر الوطن بأبوظبي الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في عام 2024، استعرضنا خلاله ما تم في 2023.. وأقررنا خطتنا في 2024 والتي ستركز على تنفيذ الأولويات الوطنية التي أعلنها أخي رئيس الدولة حفظه الله في عيد الاتحاد..

ووجهنا كافة الجهات الاتحادية بالعمل على خطط ومبادرات ومشاريع حكومية تخدم الأولويات الوطنية التي أعلنها سموه".

وأضاف سموه: "واستعرضنا خلال الاجتماع ما تم تحقيقه في ملفاتنا الوطنية خلال 2023 وعلى رأسها ملف إسكان المواطنين وملف التوطين".

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "في ملف الإسكان تم إصدار أكثر من 4300 قرار للإسكان بقيمة إجمالية تصل إلى 3.2 مليار درهم من برنامج زايد للإسكان... ووصلت نسبة تملك المواطنين للمساكن على مستوى جميع برامج الإسكان في الدولة 90 في المائة .. وهي ثاني أعلى نسبة تملك مساكن على مستوى العالم".

وأضاف سموه: "وفي ملف التوطين نجح برنامج نافس بمتابعة أخي الشيخ منصور بن زايد في وصول إجمالي عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص لنحو 92 ألف مواطن.. وستبقى هذه الملفات محل متابعتنا المستمرة في 2024 بإذن الله".

كما أضاف سموه : "وفي المجال الاقتصادي حقق ناتجنا المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بمعدل 5.9 في المائة خلال التسعة أشهر الأولى فقط.. وجاءت الدولة في المركز الأول عالمياً في أكثر من 215 مؤشرا تنمويا واقتصاديا وبشريا في التقارير الدولية".

وقال سموه : "واستعرضنا خلال الاجتماع ما تم إنجازه ضمن الخطة التشريعية الوطنية للعام 2023 .. حيث تم إصدار 73 قانوناً اتحادياً في عام 2023 منها 10 قوانين تصدر للمرة الأولى في الدولة ضمن المنظومة التشريعية بمشاركة 1500 متخصص و50 فريقاً حكومياً".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "واعتمد مجلس الوزراء 60 سياسة واستراتيجية وطنية و62 اتفاقية دولية.. وكان العام 2023 هو العام الأنشط تشريعياً في تاريخ الدولة".

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "عام 2023 كان استثنائياً تحت قيادة أخي محمد بن زايد ونوابه وإخوانه.. شهدت فيه الإمارات نمواً اقتصادياً غير مسبوق.. وحضوراً سياسياً عالمياً كبيراً..وتقدماً علمياً.. وتطورات تعليمية وصحية جديدة.. وعام 2024 سيكون محطة جديدة لإنجازات تنموية أكثر وبزخم أكبر في كافة القطاعات بإذن الله".

وتفصيلاً استعرض مجلس الوزراء تقريراً عن الإنجازات والنتائج المحققة لعام 2023، متضمناً أهم الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء خلال العام، وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن أولويات الحكومة الاتحادية لعام 2024 ستكون متوافقة مع التوجهات العامة للاتحاد التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"

في عيد الاتحاد الـ 52 والتي تشمل أربع أولويات هي: ترسيخ سمات الشخصية الإماراتية محلياً وعالمياً، والإمارات دولة تبحث عن الجديد، والتعليم هو رهاننا للتقدم ومكاننا في المستقبل سيحدده مدى التقدم في التعليم، والاستدامة باقية في ثقافتنا وممارساتنا والجوانب المختلفة للحياة في وطننا.

- 1030 قراراً حكومياً في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية.

وخلال عام 2023 عقد مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للتنمية 23 اجتماعاً، وأصدر 1030 قراراً حكومياً في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية، وارتفع عدد القرارات بنسبة تجاوزت 100 في المائة

مقارنة مع عام 2014، وتضمنت أهم اتفاقية دولية، وإصدار 73 قانوناً اتحادياً، وأكثر من 125 قراراً تنظيمياً ولائحة تنفيذية.

- أولوية ملف إسكان المواطنين ودعم برامج التوطين.

وأولت حكومة دولة الإمارات ملف إسكان المواطنين أولوية قصوى، حيث أصدر مجلس الوزراء عددا من السياسات والمبادرات لرفع سقف المساعدة السكنية للمواطنين مما أسفر عن تمكين برنامج الشيخ زايد للإسكان من إصدار أكثر من 4300 قرار للمساعدات السكنية في عام 2023 والذي يعتبر الأعلى في تاريخ البرنامج، وبقيمة إجمالية تجاوزت 3.2 مليار درهم.

وقدمت برامج الإسكان الحكومية الاتحادية والمحلية (منذُ تأسيسها) أكثر من 180 ألف مُساعدة سكنية على مستوى الدولة بقيمة إجمالية تجاوزت 212 مليار درهم حتى عام 2023 وساهمت هذه الجهود في وصول نسبة المواطنين المالكين لمسكن إلى 90 في المائة.

واستمرت الحكومة في دعم برامج التوطين، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتم إصدار عدد من السياسات والقرارات الداعمة لبرامج ومستهدفات التوطين، ونجحت هذه البرامج والجهود في زيادة عدد المواطنين المنضمين لسوق العمل بنسبة تجاوزت 150 في المائة منذ إطلاق نافس حتى تاريخه، وبلغ إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص أكثر من 92 ألف مواطن، كما استمرت الدولة في رفع كفاءة سوق العمل، حيث تم إطلاق جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، واعتماد النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة.

- مبادرات نوعية لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي والريادة في قطاع الفضاء.

ولتعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتشجيعاً للصناعات الوطنية، أصدر مجلس الوزراء عدداً من المبادرات النوعية في هذا القطاع الحيوي، منها إطلاق علامة "صُنع في الإمارات"، وإطلاق مؤشر التحول الصناعي التكنولوجي، والنظام الإماراتي للطائرات بدون طيار، وخفض رسوم الشركات الصناعية المسجلة في برنامج المحتوى الوطني، وإصدار عدد من اللوائح الفنية القياسية للصناعات الحيوية وتعزيز جودة المنتجات المصنعة بالدولة.

ومع وصول دولة الإمارات للمريخ، أصدر مجلس الوزراء عدداً من البرامج لتعزيز الريادة في قطاع الفضاء أهمها: إطلاق مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، وإرسال رائد الفضاء سلطان النيادي في أطول مهمة عربية في الفضاء الخارجي، وإنشاء الصندوق الوطني للفضاء، والتصديق على اتفاقية التعاون في استكشاف واستخدام الفضاء في الأغراض السِلْمية، وتنظيم تصاريح الأنشطة الفضائية والأنشطة ذات الصلة بالفضاء، وتنظيم الموارد الفضائية.

كما أصدر المجلس عدداً من السياسات لتعزيز جاهزية الدولة للتحديات المتجددة في الفضاء السيبراني، منها: السياسة الوطنية لأمن إنترنت الأشياء، السياسة الوطنية للأمن السحابي، إطار وخطة الاستجابة للحوادث السيبرانية، وسياسة حماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية.

- 62 اتفاقية دولية واستضافة مقرات دولية مهمة.

وترسيخاً لمكانة دولة الإمارات على الساحة العالمية، وافق مجلس الوزراء على الانضمام والتصديق على 62 اتفاقية دولية في مجالات الاقتصاد والمال والعدل والأمن والدفاع والقطاع الجوي والإنسانية، ورسخت دور الدولة في تعزيز التنمية المستدامة عالمياً، كما نجحت الدولة في استضافة مقرات عدد من المنظمات الإقليمية والدولية ومنها: المركز الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومكتب البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومكتب التمثيل الشبه إقليمي للمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية، والمكتب الإقليمي لبناء المقدرة لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط، واستضافة مقر الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية.

كما وافق المجلس على مشاركة الدولة في الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة والصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر التابعين لصندوق النقد الدولي.

وفي الشؤون الحكومية وافق مجلس الوزراء على 54 توصية مرفوعة من المجلس الوطني الاتحادي في مجالات تنظيم التعليم العالي الخاص، واستدامة خدمات الكهرباء والمياه، وتنظيم سوق العمل، والعمل التطوعي، ودعم وتطوير القطاع الرياضي بالدولة وغيرها.

- معدلات نمو إيجابية في الناتج المحلي الإجمالي.

وسجل الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة للتسعة أشهر الأولى من العام 2023 نمواً ملحوظاً بمعدل 5.9 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وتصدرت أنشطة النقل والتخزين معدلات النمو بنسبة وصلت إلى 12.1 في المائة مقارنة بنفس الفترة في العام السابق، وذلك نتيجة للتزايد الكبير في أعداد المسافرين حيث حققت مطارات الدولة أعلى حركة مسافرين خلال هذه الفترة، كما احتلت أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية المرتبة الثانية من حيث الأعلى نمواً بمعدل نمو قدره 11.6% متأثرة بتزايد أعداد الزوار للوجهات السياحية والفعاليات الدولية بكافة أشكالها.

- المركز الأول عالمياً في 215 مؤشراً تنافسياً دولياً.

وأثمرت الجهود الوطنية والتنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومؤسسات القطاع الخاص في تعزيز الريادة العالمية للدولة، حيث حققت الإمارات المركز الأول عالمياً في 215 مؤشراً تنافسياً دولياً في عام 2023 مقارنة مع 186 مؤشرا في عام 2022، كما تصدرت الدولة إقليمياً في 364 مؤشراً عالمياً، وأصبحت دولة الإمارات من أفضل 10 دول العالم في 604 مؤشرات دولية وفق تقارير التنافسية العالمية والمنظمات الدولية.

وحققت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر قدرة سياسة الحكومة على التكيف ومؤشر غياب البيروقراطية الصادرتين عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، و الأول عالمياً في مؤشرات مستخدمي الإنترنت، والنطاق العريض اللاسلكي، وفق تقرير التنافسية الرقمية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وفي مؤشر جودة النقل الجوي ومؤشر البنية التحتية للطاقة ومؤشر قلة ضريبة الدخل الشخصية، ومؤشر قلة النزاعات العمالية وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، والأول عالمياً في مؤشر نسبة السكان الذين يشعرون بالأمان في المشي وحيداً ليلاً الصادر ومؤشر أداء الخدمات اللوجستية الصادرتين عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، وفي مؤشر تغطية الرعاية السابقة للولادة ومؤشر وجود برامج وطنية للكشف المبكر، ومؤشر

توازن ميزانية الحكومة مع الناتج المحلي الإجمالي، وقدرة الدولة على استقطاب المواهب وفق تقرير مؤشر الازدهار.

- إنجاز الخطة التشريعية الوطنية لدولة الإمارات للعام 2023.

وأعلن مجلس الوزراء عن إنجاز الخطة التشريعية الوطنية لدولة الإمارات للعام 2023، عبر إصدار 73 قانوناً اتحادياً في مختلف القطاعات، تضمنت العديد من التسهيلات والمحفزات لمتطلبات ممارسة الأعمال والأنشطة والتبسيط والاختصار في الإجراءات الحكومية، ويسّرت آليات الاستفادة من الخدمات ذات الصلة بالعديد من القطاعات الحيوية، وعززت التنسيق بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وقد عمل أكثر من 1500 متخصص وخبير ومسؤول و50 فريقاً حكومياً على تنفيذ هذه الخطة من كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.

وتدعم التشريعات الجديدة والمحدثة مساعي التحول إلى إطار تشريعي مرن يلمس المجتمع أثره المباشر على الخدمات في الميدان، ويعزز جهود التطوير الحكومي في كافة القطاعات، ويلغي الازدواجية في الأدوار والمسؤوليات والمهام.

كما أطلق المجلس مؤشر "تنفيذ القوانين" التي تصدر في الدولة، واطلع على نتائج تنفيذ الجهات الحكومية للقوانين التي صدرت عن الدولة خلال الفترة 2020 - 2022، ووجه برفع تقارير دورية عن الإنجاز والتحديات وأثر هذه القوانين في تحقيق أهدافها.

وتضمنت التحديثات التشريعية 10 قوانين تصدر للمرة الأولى في الدولة، من بينها قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، وقانون إنشاء مؤسسة الإمارات للدواء لجعل الدولة مركزاً عالمياً للصناعات الدوائية والطبية، وقانون تنظيم استخدام الجينوم البشري، وقانون تنظيم قاعدة بيانات البصمة الوراثية الاتحادية، وقانون تنظيم دور العبادة لغير المسلمين لتعزيز قيم التسامح والتعايش، وقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الجديد.

كما وافق المجلس على إجراء تعديلات جوهرية على قوانين رئيسية مثل قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس، وقانون العهدة، وقانون تنظيم المنافسة، وقانون تنظيم قطاع التأمين، وقانون حماية المستهلك، وقانون التحكيم، والقوانين التي تُنظم قطاع الفضاء وقطاعات النقل البحري والنقل البري.. كما أصدر المجلس قانونا جديدا للصحة النفسية يواكب التطور في المفاهيم الصحية، وقانونا جديدا لتنظيم التبرع وزراعة الأعضاء البشرية، وقانون يُعيد تنظيم قطاع النفع العام بشكل شمولي في الدولة، وقوانين جديدة لمكافحة التمييز والكراهية والتطرف ولجرائم الاتجار بالبشر.

- مستجدات سير العمل في مجالات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.

وضمن أجندة اجتماع مجلس الوزراء، اطلع المجلس على مستجدات سير العمل في مجالات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك لعام 2022، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون 287 مليار درهم، ووصلت صادرات الدولة لدول الخليج العربية إلى 80 مليار درهم وبنسبة ارتفاع 12% مقارنة مع عام 2021، كما زادت واردات الدولة إلى 70 مليار درهم بنسبة ارتفاع 25% مقارنة مع عام 2021، كما بلغ إجمالي عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في الشركات المساهمة بدولة الإمارات إلى أكثر من 300 ألف مساهم خليجي، ووصل إجمالي العدد التراكمي للرخص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدولة إلى أكثر من 33 ألف رخصة خلال عام 2022.

نتائج المؤشرات الاقتصادية للصناعات الثقافية والإبداعية

كما اطلع مجلس الوزراء على نتائج المؤشرات الاقتصادية للصناعات الثقافية والإبداعية للعام 2021، حيث حقق القطاع نمواً لافتاً بمعدل تجاوز 22% مقارنة مع الفترة السابقة، وبلغت القيمة المضافة لأنشطة الصناعات الثقافية والإبداعية أكثر من 61 مليار درهم، كما وصل عدد العاملين في القطاع أكثر من 400 ألف موظف في عام 2021، وبلغ عدد المنشآت العاملة في القطاع أكثر من 38 ألف منشأة.

وفي الشؤون التشريعية، وافق مجلس الوزراء على إصدار عدد من التشريعات الاتحادية، ومنها اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2023 بشأن الرياضة، الذي يهدف إلى توفير النماذج الرياضية الموهوبة من خلال اكتشاف وتمكين المواهب الرياضية وتعزيز آليات دعم الرياضة الوطنية، وتمكين وتحفيز كافة أفراد المجتمع لممارسة الرياضة، وتعزيز الهوية الوطنية من خلال دعم العلاقات الدولية والمشاركة في الأحداث والمنافسات الرياضية، كما وافق المجلس على إصدار القرارات التنظيمية بشأن خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة، وإصدار اللائحة الفنية لبطاقة بيان كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية "أجهزة التبريد المنزلية".

3 اتفاقيات دولية

وفي الشؤون الدولية، وافق مجلس الوزراء على التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وكل من مجلس وزراء جمهورية ألبانيا بشأن التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب، والتوقيع على اتفاقية مع حكومة جمهورية كازاخستان بشأن تنفيذ محطة طاقة الرياح، والتوقيع على اتفاقية بين مجلس الأمن السيبراني ومنظمة الاتحاد الدولي للاتصالات بهدف تعزيز تكوين بيئة سيبرانية آمنة.

كما وافق المجلس على استضافة الدولة لكلٍ من المنتدى الخليجي الثاني للمترولوجيا، والدورة الثالثة عشرة من ملتقى الاستثمار السنوي (قمة AIM للاستثمار)، والمؤتمر والمعرض الدولي السادس للسانيات التطبيقية وتعليم اللغات (ألت 2024).

وفي الشؤون الحكومية، اعتمد المجلس خلال الاجتماع سياسة ملكية بيانات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وميزانيتي جهاز الإمارات للاستثمار، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2024، كما استعرض تقرير أعمال جهاز الإمارات للاستثمار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، ومستجدات تنمية قطاع الزراعة الحديثة في الدولة.





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