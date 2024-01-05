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ميرسك تحوّل سفنها من البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح

1/5/2024 9:14:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت شركة "ميرسك" الدانماركية العملاقة للشحن أن سفنها التي كان من المقرر أن تعبر البحر الأحمر، ستحوّل مسارها نحو رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا.
وقالت الشركة في بيان إن "كل المعلومات المتوفرة تؤكد أن الخطر الأمني في البحر الأحمر يبقى عند مستوى مرتفع بشكل ملحوظ".
وكانت "ميرسك" أعلنت سابقا أن أسطولها لن يستأنف عبور مضيق باب المندب الإستراتيجي بعد تعليق مروره، إثر هجوم جماعة أنصار الله الحوثيين على إحدى سفنها.




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