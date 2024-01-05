ميرسك تحوّل سفنها من البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت شركة "ميرسك" الدانماركية العملاقة للشحن أن سفنها التي كان من المقرر أن تعبر البحر الأحمر، ستحوّل مسارها نحو رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا.
وقالت الشركة في بيان إن "كل المعلومات المتوفرة تؤكد أن الخطر الأمني في البحر الأحمر يبقى عند مستوى مرتفع بشكل ملحوظ".
وكانت "ميرسك" أعلنت سابقا أن أسطولها لن يستأنف عبور مضيق باب المندب الإستراتيجي بعد تعليق مروره، إثر هجوم جماعة أنصار الله الحوثيين على إحدى سفنها.
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