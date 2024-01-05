المقاومة تعلن استهداف وقتل جنود للاحتلال
التاريخ
1/5/2024 9:14:19 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب عز الدين القسام إنها استهدفت بعبوات مضادة للأفراد "قوة صهيونية راجلة" في منزل بالزنة شرق خان يونس "وأوقعناهم بين قتيل وجريح".
وتخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في خان يونس، تركزت في محيط منطقة المحطة وشارع جلال ودوار أبو حميدة.
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