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تسارع التضخم في منطقة اليورو

1/5/2024 9:14:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تسارع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال كانون الأول الماضي، لكن بأقل من توقعات المحللين.


ووفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) اليوم الجمعة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 2.9 % الشهر الماضي، مقابل 2.4 % في تشرين الثاني، ومقارنة بتوقعات بأن يسجل 3 % ، وفق ما نقلته شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.


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