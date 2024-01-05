تسارع التضخم في منطقة اليورو
التاريخ
1/5/2024 9:14:19 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تسارع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال كانون الأول الماضي، لكن بأقل من توقعات المحللين.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) اليوم الجمعة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 2.9 % الشهر الماضي، مقابل 2.4 % في تشرين الثاني، ومقارنة بتوقعات بأن يسجل 3 % ، وفق ما نقلته شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.
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