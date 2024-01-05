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آلية جديدة لتعيين المعلمين في التربية لهذا العام

1/5/2024 8:11:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر، إنه سيتم اتباع آلية جديدة لتعيين المعلمين في وزارة التربية والتعليم لهذا العام، وستكون التعيينات من خلال وزارة التربية والتعليم مباشرة.
وأضاف الناصر، في تصريحات صحفية، إن الهيئة سوف تزود الوزارة بالكوادر والروابط اللازمة لاجراء عملية نقل البيانات الخاصة بمخزون المهن التعليمية، مطلع آذار المقبل.
وبيّن أن ذلك يأتي تماشيا مع التغييرات الجديدة التي نصت عليها عملية التحديث الإداري.




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