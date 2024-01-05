آلية جديدة لتعيين المعلمين في التربية لهذا العام

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر، إنه سيتم اتباع آلية جديدة لتعيين المعلمين في وزارة التربية والتعليم لهذا العام، وستكون التعيينات من خلال وزارة التربية والتعليم مباشرة.
وأضاف الناصر، في تصريحات صحفية، إن الهيئة سوف تزود الوزارة بالكوادر والروابط اللازمة لاجراء عملية نقل البيانات الخاصة بمخزون المهن التعليمية، مطلع آذار المقبل.
وبيّن أن ذلك يأتي تماشيا مع التغييرات الجديدة التي نصت عليها عملية التحديث الإداري.
MENAFN05012024000208011052ID1107688176
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.