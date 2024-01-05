الاحتلال يُطلق النار على مستشفى شهداء الأقصى

الاحتلال يُطلق النار على مستشفى شهداء الأقصى
التاريخ
1/5/2024 8:11:17 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلقت قوات الاحتلال النار على قسم العناية المركزة في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة.
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي وإطلاق النار من طائرات مسيرة في محيط مستشفى الأمل في خان يونس جنوبي القطاع.
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