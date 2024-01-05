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الاحتلال يُطلق النار على مستشفى شهداء الأقصى

1/5/2024 8:11:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلقت قوات الاحتلال النار على قسم العناية المركزة في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي وإطلاق النار من طائرات مسيرة في محيط مستشفى الأمل في خان يونس جنوبي القطاع.


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