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هل البنوك في الأردن مُلزمة بتخفيض الفائدة على المقترضين إذا قرر المركزي خفضها؟ .. خبير يجيب

1/5/2024 8:11:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الخبير المالي والاقتصادي حسام عايش، إنه من الناحية التعاقدية البنك مُلزمة بخفض الفوائد على القروض، إذا ما قرر البنك المركزي خفضها.
وأضاف عايش لـ " الوكيل الإخباري" أن القروض التي تلقاها الافراد أو الشركات من البنوك، محكومة بموجب عقود بين الطرفين، وخفض الفائدة عليها مُلزم للبنك، موضحاً أن معظم سياسات البنوك تعتمد فائدة متغيرة .
وبين أن على البنك المركزي المسارعة في خفض الفائدة على أدوات السياسة النقدية، لما في ذلك من آثار على عجلة النمو ودوران المال.
ودعا عايش المواطنين إلى ضرورة مراجعة عقود القروض مع البنوك والتأكد من دورية الأقساط الشهرية.
وتشير أغلب توقعات الاقتصاديين في العالم، إلى أن البنك الفيدرالي الامريكي سيخفض الفائدة نهاية الشهر الجاري، بعد انخفاض معدل التضخم.




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