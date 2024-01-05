هل البنوك في الأردن مُلزمة بتخفيض الفائدة على المقترضين إذا قرر المركزي خفضها؟ .. خبير يجيب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الخبير المالي والاقتصادي حسام عايش، إنه من الناحية التعاقدية البنك مُلزمة بخفض الفوائد على القروض، إذا ما قرر البنك المركزي خفضها.
وأضاف عايش لـ " الوكيل الإخباري" أن القروض التي تلقاها الافراد أو الشركات من البنوك، محكومة بموجب عقود بين الطرفين، وخفض الفائدة عليها مُلزم للبنك، موضحاً أن معظم سياسات البنوك تعتمد فائدة متغيرة .
وبين أن على البنك المركزي المسارعة في خفض الفائدة على أدوات السياسة النقدية، لما في ذلك من آثار على عجلة النمو ودوران المال.
ودعا عايش المواطنين إلى ضرورة مراجعة عقود القروض مع البنوك والتأكد من دورية الأقساط الشهرية.
وتشير أغلب توقعات الاقتصاديين في العالم، إلى أن البنك الفيدرالي الامريكي سيخفض الفائدة نهاية الشهر الجاري، بعد انخفاض معدل التضخم.
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