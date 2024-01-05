الدول المُصدرة للنفط ضخت 27 مليون و880 ألف برميل يومياً الشهر الماضي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أظهر مسح أجرته رويترز، اليوم الجمعة، أن إنتاج "أوبك" من النفط ارتفع الشهر الماضي، إذ عوضت الزيادات في العراق وأنجولا ونيجيريا التخفيضات الجارية من جانب السعودية وأعضاء آخرين في تحالف "أوبك+" الأوسع لدعم السوق.
وأظهر المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول ضخت 27 مليون و880 ألف برميل يوميا الشهر الماضي، بزيادة 70 ألف برميل يوميا عن تشرين الثاني الماضي.
وانخفض الإنتاج أكثر من مليون برميل يوميا عن نفس الشهر من العام الماضي.
وتأتي هذه الزيادة قبل تخفيضات "أوبك +" الإضافية في عام 2024، وخروج أنجولا من "أوبك".
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