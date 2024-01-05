Friday, 05 January 2024 04:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الدول المُصدرة للنفط ضخت 27 مليون و880 ألف برميل يومياً الشهر الماضي

1/5/2024 8:10:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أظهر مسح أجرته رويترز، اليوم الجمعة، أن إنتاج "أوبك" من النفط ارتفع الشهر الماضي، إذ عوضت الزيادات في العراق وأنجولا ونيجيريا التخفيضات الجارية من جانب السعودية وأعضاء آخرين في تحالف "أوبك+" الأوسع لدعم السوق.
وأظهر المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول ضخت 27 مليون و880 ألف برميل يوميا الشهر الماضي، بزيادة 70 ألف برميل يوميا عن تشرين الثاني الماضي.
وانخفض الإنتاج أكثر من مليون برميل يوميا عن نفس الشهر من العام الماضي.
وتأتي هذه الزيادة قبل تخفيضات "أوبك +" الإضافية في عام 2024، وخروج أنجولا من "أوبك".




MENAFN05012024000208011052ID1107688173

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث