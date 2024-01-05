Friday, 05 January 2024 04:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مدير اليوم الواحد

1/5/2024 8:00:48 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يقول غازي القصيبي: إن الخصال التي تجعل المدير ناجحاً هي الجرأة على التفكير والجرأة على العمل والجرأة على توقع الفشل. يحصل الكثير من الأشخاص على صفة مدير عندما يتولى منصباً، ويقوم بإدارة الأعمال وشؤون الموظفين طبقاً لمهامه، عندما نتحدث عن المدير تتخاطر في أذهاننا تلك الصفات التي يجب أن تكون أساسية ومرسومة على المدير الناجح، حيث يجب أن تكون لديه القدرة على التواصل الدائم ونظرته الاستراتيجية، مع القدرة على إقامة وتوطيد العلاقات الداخلية والخارجية مع فرق العمل، إضافة للعلاقات الجيدة مع الجمهور المستهدف للمؤسسة، فإما أن يكون مفتاحاً للخير أو عكس ذلك. توجد لدينا نماذج إدارية في مجتمعنا تتحلى بالتميز والإدارة الجيدة والحكيمة للقرارات حتى وإن لم تكن مرضية للذي يبحث عن مميزات لا يستحقها وليست ضمن القانون.

اللباقة الاجتماعية هي أحد أهم الأساليب الفطرية للمدير الناجح، حيث يستطيع ممارسة هذا الأسلوب مع أنواع كثيرة من الناس، من خلال مقدرته على إقامة حوار متبادل الأطراف ومتنوع النماذج العمرية والصفات مع شتى أنواع الناس وإتقان فن الإصغاء، إن التجاوب مع كافة مستويات البشر هو أمر إنساني وحضاري قبل كل شيء، وكل المدراء المهمة الأولى لهم هي خدمة البشر، وبالتالي فإن المواقف الإدارية الحازمة والعقلانية إذا أردت لها النجاح يجب أن تكون على مستوى العلاقات المستدامة ولا تفقد في بعض المواقف الأصدقاء وأصحاب العلاقات الجيدة، لذلك فإن التعامل المرن سيساعدك على الثبات في المواقف التي تتطلب اتخاذ القرارات الحازمة لكي تساعدك على أن تكون مديراً ناجحاً اجتماعياً.

MENAFN05012024000110011019ID1107688133

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث